Коронавирус в Испании, последние новости на 9 апреля 2020: заболеваемость и смертность растут, ледовый дворец стал огромным моргом

Смертность от коронавируса в Испании растет второй день подряд – за сутки умерли почти 800 человек, а общее количество погибших составило 14 673 человека. Официальный диагноз «коронавирус» поставлен 146 690 пациентам, 48 021 из них успешно вылечились. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

На этот раз рост смертности уже не может быть объяснен эффектом выходных, который несколько искажает данные. Однако этого и ожидали большинство экспертов, предсказывавших, что, когда спад начнется, он не будет проходить равномерно – будут и взлеты, и падения. Число впервые диагностированных случаев за сутки составило 6 180. Но рост количества заболевших сейчас вполне предсказуем из-за начала массового тестирования.

Министр финансов и представитель правительства Мария Хесус Монтеро заявила, что с 26 апреля, когда завершится период карантина, будут приняты прогрессивные меры, чтобы граждане могли постепенно восстановить свою нормальную жизнь. Но важно, чтобы при этом они следовали рекомендациям экспертов, иначе может возникнуть новый всплеск эпидемии.

Газета El Mundo опубликовала страшные кадры испанского ледового дворца, превращенного в огромный морг. Там в алфавитном порядке расположены десятки тел, которые при температуре -8 градусов ожидают распределения на кладбища.