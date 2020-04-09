2020-04-09T11:29:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 9 апреля 2020: ВВП упал на 6%, Франция вступила в рецессию

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Франции на 9 апреля 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Коронавирус во Франции, последние новости на 9 апреля 2020: ВВП упал на 6%, Франция вступила в рецессиюКоронавирус во Франции, последние новости на 9 апреля 2020: ВВП упал на 6%, Франция вступила в рецессиюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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По данным на утро четверга, 9 апреля 2020 года, во Франции больны коронавирусом 113 955 человек, 10 869 человек умерли, 21 440 выздоровели. Об этом сообщается на сайте Университета Джона Хопкинса.

По данным Банка Франции, общая экономическая активность во Франции упала на 32% за две недели карантина в марте. Учитывая резкое падение активности, по предварительным оценкам, ВВП сократился в первом квартале примерно на 6%.

- Каждые две недели лишения свободы обходятся нам примерно в 1,5% от годового уровня ВВП и в 1% от дополнительного государственного дефицита, - сказал в эфире RTL управляющий Банка Франции Франсуа Вильеруа де Гальо.

Учитывая падение ВВП на 0,1% в четвертом квартале 2019 года, Франция вступила в рецессию, которая характеризуется двумя последовательными кварталами спада валового внутреннего производства. В наибольшей степени затронуты секторы строительства, торговли, транспорта, гостиничного бизнеса и ресторанов, активность которых сократилась примерно на две трети. Производственная отрасль также существенно пострадала.

Клуб Пари-Сен-Жермен договаривается о 50%-ном снижении зарплат игроков. В течение прошлой недели весь ПСЖ стал частично безработным – это касается всех секций, мужского и женского футбола, а также гандбола. Частичная безработица вступила в силу с 1 апреля после согласования с Региональным управлением по делам бизнеса, конкуренции, потребления, труда и занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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