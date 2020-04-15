«Ребенок или нет, забыла, где мы живем?»: опубликован первый трейлер фильма, посвященного Елизавете Глинке

Правозащитник и филантроп, реаниматолог по образованию Елизавета Глинка погибла в конце декабря 2016 года в авиакатастрофе в Сочи. С тех пор и ходят разговоры о том, что судьбе этого выдающегося человека пора бы посвятить кино.

И вот, кажется, есть первые результаты. Киностудия «КИТ» выпустила первый трейлер фильма «Доктор Лиза» (рабочий псевдоним Глинки), который должен выйти в этом году.

Первый трейлер фильма Доктор Лиза .

Несмотря на то, что либеральная общественность часто порицала Глинку за то, что она помогает не только «своим», но и «чужим» (политолог Станислав Белковский называл правозащитницу «пиарщиком войны на Донбассе и в Сирии»), сценарий картины более чем прогрессивный. Светлый образ правозащитницы моментально приватизировали.

Судя по кадрам, Глинка ведет борьбу за бездомных, больных детей и других нуждающихся с бесчеловечным государством, которое пытается посадить доктора Лизу за добрые дела. Атмосфера в стране соответствующая. ЧОПовцы гонят бомжей с вокзала и не дают им бесплатно поесть, на выдачу наркотических анельгетиков больнице требуется рецепт (!) и даже чиновник (Алексей Агранович) помогать не собирается. Все это с помпой акцентируется создателями фильма и подчеркивается в пафосных диалогах под тревожную музыку.

- Ребенок или не ребенок, разница-то какая? Разница какая?! - вопрошает Константин Хабенский, сыгравший Дениса Шевкунова (намек?) - врача клиники, в которой мучаются от боли дети. - Какая разница? Ты забыла, где мы живем?

Конечно, не забыла. Это же Россия. Тут не имеет значения, ребенок или взрослый болеет. Ему все равно не выдадут обезболивающих.

«Есть истории, которые сильнее хаоса, происходящего вокруг. Истории о том, как оставаться человеком в эпоху тотального равнодушия», - указано в описании фильма. Но тотальное равнодушие в картине проявляют почему-то только представители государства: главврач больницы (ненавидящая власть Юлия Ауг уже играла подобных персонажей — в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова и «Дураке» Юрия Быкова), зовущая Глинку «доктором с помойки», приказавший посадить правозащитницу подполковник («серьезные люди недовольны»), опер Колесов (Андрей Бурковский), что интересуется, зачем ей все это надо (ну, вы понимаете, эти бездушные менты!), и так далее.

Нет в первом трейлере Станислава Белковского, упрекавшего Глинку за помощь Донбассу и Сирии, нет президента России, вручавшего ей Госпремию, нет кадров из Горловки (ДНР), где в честь Глинки установили мемориальную доску, нет марки «Спасибо, доктор Лиза!» от Почты ЛНР, не видно работы правозащитницы в Совете при президенте РФ по правам человека. Не упомянут митинг «Мы едины», организованный Глинкой вместе с ОНФ. И другие крупные благотворительные акции, проведенные при поддержке властей.

Также не объясняется сценаристами, ПОЧЕМУ в России усилили надзор и ответственность за наркосодержащие препараты — не показано, как пациенты нападают на врачей c ножом, как некоторые выписывают рецепты на морфин себе и проч. В качестве аргумента врачом Шевкуновым упоминается только место, где мы живем, то есть Россия. Другими словами, виноват Левиафан.

Видимо, все упущенное не поместилось в ролик и появится во втором трейлере. Ведь в начале указано: «основано на РЕАЛЬНЫХ (это слово выделено) событиях».

Кстати, никаких реальных событий, связанных с преследованием Глинки нет. Возможно, это собирательный, как любят говорить продюсеры, образ. Намек на врачей, которых отправили по суд за то, что облегчали течение болезни людям, вкалывая морфин. Такие факты были. И врачей потом полностью оправдывали.

Но Елизавета Глинка при чем?

Было лишь уголовное дело о нецелевом расходовании средств внутри фонда Глинки «Справедливая помощь Доктора Лизы». Но и об этом ни слова.

Пока сложно понять, каким получится фильм на выходе, но премьерный тизер смонтирован как плоская однобокая агитка про государство, издевающееся над своими гражданами: бесправными бомжами, нищими работягами (слесаря Гену сыграл Тимофей Трибунцев), которым не хватает зарплаты, больными детьми без лекарств и, конечно, правозащитницей Лизой Глинкой, которая добивается помощи любыми способами в ЭТОЙ стране.

Главную роль в картине вдохновенно сыграла Чулпан Хаматова, получившая в 2012 году звание народной артистки страны по указу президента РФ Дмитрия Медведева. Образ мужа парвозащитницы, адвоката Глеба Глинки, воплотил польский актер Анджей Хыра, а одного из трех сыновей — Павел Табаков.

Премьера фильма запланирована на осень 2020 года.