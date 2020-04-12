Звезды на самоизоляции: Волочкова заказывает платья для свадьбы, а Билан варит борщ

Лещенко напугал шоу-бизнес

Новость о коронавирусе у 78-летнего Льва Лещенко вызвала переполох в шоу-бизнесе. Ведь накануне весь бомонд веселился с Львом Валерьяновичем на юбилее у сестры Игоря Крутого Аллы. Отметился Лещенко и на программе Андрея Малахова.

- Лева понятия не имел, что болен. Он бы не стал специально заражать людей, - считает 82-летняя вдова Михаила Танича поэтесса Лидия Козлова. - Я, правда, в тот вечер некоторую апатию у Лещенко заметила. Еще подумала: наверное, возраст берет свое...Слава богу, что сидела от него далеко.

После общения с Лещенко тест на коронавирус сделали Андрей Малахов и Владимир Винокур. К счастью, заразы у артистов не нашли. Да, и Льву Валерьяновичу, по словам его директора, полегчало.

Волочкова из-за коронавируса решила перенести свадьбу. Но платья для нее выбирает уже сейчас. Фото: Личный архив.

Невеста в диадеме

Анастасии Волочковой из-за коронавируса пришлось перекроить все жизненные планы. Осенью артистка планировала свадьбу со своим таинственным возлюбленным, с которым она встречается больше года. Но теперь решила отложить ее.

- Как-то совсем невесело начался 2020 год, поэтому мы решили перенести свадьбу на следующий год. Скорее всего, на январь 2021 года, - поделилась с «КП» балерина. - У меня как раз 20 января день рождения, мне исполнится 45 лет. Так что можем совместить два праздника. А пока я выбираю свадебные платья. Хочу сменить штук пять за один день, не меньше! А вместо фаты на мне будет бриллиантовая диадема.

По словам артистки, своего возлюбленного она предъявит поклонникам только в день свадьбы. Помимо романтических хлопот, Анастасия увлечена и творческим процессом.

- В моем доме есть домашний театр. В нем я решила сыграть онлайн-спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» для подписчиков своего канала на Ютубе. Мне хотелось снять стресс у людей, отлечь их от разговоров о коронавирусе. Это был бесплатный эфир, более того, я сама оплатила оборудование и работу операторов. Потратила около 350 тысяч рублей.

Валерия учит французский

Заседает вечерами в прямых эфирах и певица Валерия. Вместе со своей коллегой Ириной Дубцовой она обсудила, чем, помимо спорта и чтения книг, можно еще занять себя на карантине.

- Я беру онлайн-уроки английского. И сейчас еще подключила дополнительный язык - французский, - сообщила Валерия. - Все серьезно: учу, делаю домашние задания. Плюс еще занимаюсь вокалом.

В ответ Дубцова посетовала, что уже поправилась на самоизоляции на три кило. Согнать вес певица намерена с помощью гречки, которой запаслась перед карантином.

- Девочки, кто накупил гречки и не знает, куда ее девать, вот вам мой рецепт, - рассказала Ирина. - Один стакан сухой гречки запариваете кипятком. Крупу не надо варить, просто накрываете блюдцем и оставляете на ночь. Утром встаете, и то, что заварилось, надо есть в течение дня. Без соли, перца и масла.

- Не переживайте, все сейчас метут, как не в себя, - утешила Дубцову Валерия. - У

Йоси (Пригожин, муж певицы. - Ред.) словно булимия началась. Перед карантином он набрал гору продуктов, у которых оказался небольшой срок хранения. Например, мягкие сыры в большом количестве.

Нетребко отказалась от диеты

Дима Билан тоже проводит большую часть самоизоляции у плиты в своем загородном доме. Артист исключил любые контакты, включая встречи с родителями, хотя семья певца живет неподалеку - так он бережет близких. Поэтому Дима сидит один дома и варит борщи.

- Стараюсь готовить здоровую еду, чтобы потом не пришлось расширять дверные проемы, - смеется Билан.

Дима Билан на карантине снимает веселые ролики вместе с видеоблогером Клавой Кокой.Фото: Instagram.com

Знатным кулинаром показала себя и оперная дива Анна Нетребко, которая выкладывает у себя в Инстаграме не просто банальные котлеты с пюре, а сложные блюда мишленовского уровня с экзотическими соусами и приправами. Соблюдать диету певица не планирует.

- Я просто стараюсь есть небольшими порциями и не наедаться на ночь, - объясняет Нетребко. - Жизнь и так тяжелая, поэтому не надо сидеть на диете. Это сейчас не имеет никакого смысла. А сократить порции вполне реально - сделайте более обильный обед и скромный ужин.

- А я ничего сам не готовлю, в супермаркете заказываю доставку готовой еды. Заказал себе холодец, салатов и пирожные по акции. Ничего не могу с собой поделать, когда нервничаю, объедаюсь выпечкой и шоколадками, - рассказал «Комсомолке» певец Прохор Шаляпин.

Лобода показала себя без грима. Фото: Личный архив.

КСТАТИ

Лобода показала себя без грима

Тревожные новости пришли в семью Светланы Лободы из Германии, где был госпитализирован с коронавирусом солист Rammstein Тилль Линдеманн.

Именно рокера называют предполагаемым отцом младшей дочери Лободы Тильды. К счастью, коронавирус у Линдеманна не подтвердился. Тем временем певица самоизолировалась в своем загородном доме. Артистка показала, как она ходит по дому - без макияжа, с хвостиком, в спортивном костюме.

- 37-летняя Светлана без макияжа выглядит моложе своих лет, - считает косметолог Марта Орлова. - Да, у Лободы сочные губы, над которыми поработали косметологи. А так Светлана ничего не меняла в себе, пластики я тут не вижу.

У «Портоса» простаивает дом в ИспанииФото: Instagram.com

В ТЕМУ

У «Портоса» простаивает дом в Испании

Немалые потери понесли звезды, у которых есть заграничная недвижимость. Особняки пустуют, но от коммунальных выплат никого не освободили.

- Мне еще повезло, что пока есть сбережения, которыми я оплачиваю «коммуналку» своего домика в Испании. И есть люди, мои помощники, которые приглядывают за нашей дачей, - рассказал «Комсомолке» актер Валентин Смирнитский, знаменитый «мушкетер Портос», который в последние годы жил на две страны - Испанию и Россию. - В Испании сейчас не очень хорошо. Один мой знакомый там тяжело переболел коронавирусом. Так что пока сижу дома, в Москве. Смотрю сериалы в интернете, читаю книги. То, чем не успевал заниматься, сейчас осваиваю. На улицу выхожу только с собачкой погулять. Надеваю обычную медицинскую маску и резиновые перчатки.

Киркоров худеет на газировке и 3D-фитнесе. Фото: Личный архив.

А КТО ЕЩЕ?

Киркоров худеет на газировке и 3D-фитнесе

Филипп Киркоров самоизолировался в своем загородном доме, но раз в неделю ездит на съемки шоу «Маска», где он по контракту обязан заседать в жюри. В остальное время певец с детьми сидит на даче.

Во время карантина Филипп делает все, чтобы не растолстеть на удаленке. Оставаться в форме Киркорову помогает тренер, который занимается с ним на дому. Вячеслав Дайчев - чемпион Европы и Кубка мира по спортивной акробатике.

- Развиваем тело Киркорова с помощью 3D-фитнеса. Это классические упражнения, но выполнять их нужно в трех плоскостях, чтобы прокачать все мышцы под разными углами, - рассказал «КП» Вячеслав. - По питанию от меня требовались лишь небольшие корректировки. За полгода Киркоров и так похудел на 24 кило. Жареное, соленое, сладкое, мучное, калорийное для него под запретом. Обязательно стакан воды до завтрака. С утра каши с фруктами, чтобы зарядиться энергией на весь день. В обед могут быть макароны грубого помола, гречка, рис с рыбой или мясом. Ужин разгрузочный: салаты, овощи, зелень и белок (не более 50 граммов). В течение дня у Филиппа есть 2 - 3 перекуса - фрукты и йогурты.

Иногда (очень редко) Киркоров позволяет себе послабление в виде своей любимой колы. По словам артиста, раньше он мог выпить литр колы за один присест. Сейчас же - не больше одного стакана газировки в день.

- Настя Ивлеева показала, как сделать универсальную маску из пластиковой канистры.Фото: Instagram.com

Ивлеева пока не думает о ребенке

Концерты и съемки отменены, поэтому знаменитости дают онлай-концерты и проводят прямые эфиры в соцсетях. Ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева каждый день за бокалом вина беседует в Инстаграме с коллегами. Так, в эфире с Лолитой 29-летняя Ивлеева призналась, что они с мужем, певцом Элджеем, пока не планируют становиться родителями.

- Разве я похожа на человека, который планирует размножение? - пошутила Настя. - У меня есть любимая работа, которая занимает 90 процентов моего времени. Тут как бог даст. Если он захочет сделать нам такой подарок, то хорошо. Мне кажется, глупо, когда люди спрашивают: «А когда?»