2020-04-08T08:51:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Доминикане, последние новости на 8 апреля 2020: в республике растет число инфицированных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Доминикане на 8 апреля 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
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Карантин не помогает остановить распространение коронавируса в ДоминиканеКарантин не помогает остановить распространение коронавируса в ДоминиканеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Доминиканской Республике растет количество заболевших и погибших от COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Доминикане на 8 апреля 2020 года.

За последние сутки в республике выявили 128 новых случаев заражения, в настоящее время болеет 1 825 человек, 147 из них находятся в тяжелом состоянии. За прошедший день погибло еще 12 человек, с начала эпидемии в Доминикане 98 пациентов стали жертвами вируса.

С начала сбора официальной статистики 6 марта, когда заразилось 2 человека, кривая заболеваемости активно росла, как и в других странах. Чтобы смягчить удар от эпидемии, правительство приняло ряд жестких мер, в том числе закрыло границы.

Также, чтобы остановить распространение инфекции, власти Доминиканы объявили режим ЧС и ввели комендантский час с 17:00 до 6:00. На прошлой неделе президент республики Данило Медина решил продлить ЧС еще на 25 дней и комендантский час на 15 суток. Из-за действующих ограничений иностранные граждане не могут вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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