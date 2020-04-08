Коронавирус в Доминикане, последние новости на 8 апреля 2020: в республике растет число инфицированных

В Доминиканской Республике растет количество заболевших и погибших от COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Доминикане на 8 апреля 2020 года.

За последние сутки в республике выявили 128 новых случаев заражения, в настоящее время болеет 1 825 человек, 147 из них находятся в тяжелом состоянии. За прошедший день погибло еще 12 человек, с начала эпидемии в Доминикане 98 пациентов стали жертвами вируса.

С начала сбора официальной статистики 6 марта, когда заразилось 2 человека, кривая заболеваемости активно росла, как и в других странах. Чтобы смягчить удар от эпидемии, правительство приняло ряд жестких мер, в том числе закрыло границы.

Также, чтобы остановить распространение инфекции, власти Доминиканы объявили режим ЧС и ввели комендантский час с 17:00 до 6:00. На прошлой неделе президент республики Данило Медина решил продлить ЧС еще на 25 дней и комендантский час на 15 суток. Из-за действующих ограничений иностранные граждане не могут вернуться домой.