Коронавирус в Москве, последние новости на 8 апреля 2020: В городе уже 5 тысяч зараженных, 1700 из них лечатся по домам

В Москве за последние сутки зафиксировали сразу 697 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных в столичных больницах случаев за время эпидемии увеличилось до 5181.

Среди тех, у кого подтвердился диагноз, оказались певица Надежда Бабкина и главврач Московской клинической больницы №23 имени Давыдовского Елена Васильева.

В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу озвучили еще один важный статистический показатель. Из новых заболевших COVID-2019 лишь 4% вернулись из-за границы, остальные 96% подхватили инфекцию уже в России.

Также стало известно, что из 5181 пациентов с коронавирусом около 1700 лечатся на дому. Об этом рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Напомним, людей с подтвержденным коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме, не госпитализируют - чтобы не занимать койки в инфекционных отделениях больниц. Ранее уже сообщалось, что у большинства таких пациентов даже нет симптомов и в период «лечения» за ними просто наблюдают, зачастую даже лекарств не требуется. Для ведения домашних пациентов в Москве создали центр телемедицины, где врачи-терапевты в круглосуточном режиме следят за состоянием больных. Корреспондент «КП» побывал в этом центре, пообщался с врачами и выяснил, что - оказывается - в Москве немало заболевших старше 65 лет, у которых коронавирусная инфекция так же протекает в легкой форме.

Медики рассказали, как правильно ходить в магазин за покупками во время карантина. Оказывается, это целя наука.

А еще мы провели эксперимент: если пройтись по центру Москвы, то непременно заберут в полицию и оштрафуют? В соцсетях много пишут о том, как в дни карантина «лютует» полиция. Отважный Андрей Абрамов взял деньги, документы и отправился на репортаж.