2020-04-08T01:43:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 8 апреля 2020 года: Среди заболевших два младенца, губернатор встретится с пострадавшим бизнесом в онлайне

«КП» собрала самые важные новости о коронавирусе в Московской области на 8 апреля 2020
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число заболевших коронавирусом в Московской области увеличилось до 454 человек. Только за последние сутки выявили 67 новых пациентов. Среди них - двое детей в возрасте до одного годика.

В Красногорске прошло расширенное заседание Правительства Московской области. Один из главных вопросов, о котором говорил губернатор Андрей Воробьёв - помощь бизнесу, который пострадал из-за коронавируса. Губернатор заявил, что Андрей Воробьев заявил, что 10 апреля на платформе Zoom пройдет онлайн-конференция с предпринимателями, где они смогут озвучить свои проблемы и рассказать, какая помощь им нужна.

«На это мероприятие будут приглашены представители разных отраслей, - сообщил Воробьёв. - Поручаю всем главам в течение 3 ближайших дней провести такие встречи. Необходимо сформулировать перечень проблем, которые сегодня волнуют бизнес, для их дальнейшего обсуждения на региональном уровне и принятия решений».

В последнее время Многофункциональные центры на территории Московской области работали только по записи и только на предоставление услуг, которые невозможно получить в электронном виде. Теперь принято решение приостановить работы МФЦ до конца апреля.

«МФЦ Московской области могут осуществлять прием и выдачу документов только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения», - сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Тем временем в региональном Минтрансе подсчитали, как во время режима самоизоляции изменилась ситуация с пассажирскими перевозками в общественном транспорте. Общее число пассажиров снизилось почти в 4 раза. А, например, число пассажиров старше 65 лет и вовсе снизилось на 98%. Напомним, люди старшего возраста входят в группу высокого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Губернатор Андрей воробьёв еще несколько недель назад попросил пожилых жителей Московской области перейти в режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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