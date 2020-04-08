2020-04-08T01:44:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 8 апреля 2020 выросло до 5,1 тысяч человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Москве на 8 апреля 2020 года
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Общее число выявленных в Москве случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 5181. Только за последние сутки положительные тесты на COVID-2019 сдали 691 человек. На текущий момент это наибольшее число новых заболевших, подтвержденных в течение одного дня. Коротко о динамике: 1 апреля было 267 новых случаев, 3 апреля - 448, 5 апреля - 536, 6 апреля - 591.

Среди тех, у кого подтвердился диагноз, оказались певица Надежда Бабкина и главврач Московской клинической больницы №23 имени Давыдовского Елена Васильева.

За сутки из больниц выписали 16 человек, а за весь период уже 222.

В течение последних 24 часов Оперативный штаб подтвердил два случая с летальным исходом. Всего COVID-2019 унес жизни уже 31 москвича.

Среди новых жертв коронавируса оказался известный физик Мишик Казарян. 72-летнего ученого неделю назад привезли в больницу в Коммунарке с подозрением на COVID-2019. В дальнейшем заболевание подтвердилось, а Казаряну стало хуже. Последние дни он провел на искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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