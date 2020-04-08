Коронавирус в Индии, последние новости на 8 апреля 2020: власти разрешили экспорт лекарства против COVID-2019

За последний день в Индии заболели 533 человека, итого 4 740 пациентов. Жертвами коронавируса стали 14 человек, за весь период эпидемии погибло 150 пациентов. Тем не менее, здоровых людей становится все больше: за сутки еще 46 человек выписали из больниц, всего в Индии COVID-2019 переболел 421 пациент. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 8 апреля 2020 года.

Индия возобновила продажу препарата против коронавируса

В Индии разрешили экспортировать противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который, как считают врачи, помогает пациентам справится с коронавирусом. Это решение власти приняли после требования Дональда Трампа: президент США потребовал лекарство, которое Америка заказала до введения ограничений.

Также правительство Индии пообещало помочь с лекарствами тем странам, которые сильнее всего пострадали от пандемии. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Индии Анураг Шривастава.

Ранее индийское правительство запретило экспорт гидроксихлорохина, чтобы в первую очередь обеспечить лекарством своих граждан. Противомалярийный препарат используют для профилактики COVID-2019, именно Индия является главным его производителем.