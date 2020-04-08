2020-04-08T08:51:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 8 апреля 2020: власти разрешили экспорт лекарства против COVID-2019

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 8 апреля 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Фото: Эдуард ФадюшинФото: Эдуард Фадюшин
Изменить размер текста:

За последний день в Индии заболели 533 человека, итого 4 740 пациентов. Жертвами коронавируса стали 14 человек, за весь период эпидемии погибло 150 пациентов. Тем не менее, здоровых людей становится все больше: за сутки еще 46 человек выписали из больниц, всего в Индии COVID-2019 переболел 421 пациент. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 8 апреля 2020 года.

Индия возобновила продажу препарата против коронавируса

В Индии разрешили экспортировать противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который, как считают врачи, помогает пациентам справится с коронавирусом. Это решение власти приняли после требования Дональда Трампа: президент США потребовал лекарство, которое Америка заказала до введения ограничений.

Также правительство Индии пообещало помочь с лекарствами тем странам, которые сильнее всего пострадали от пандемии. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Индии Анураг Шривастава.

Ранее индийское правительство запретило экспорт гидроксихлорохина, чтобы в первую очередь обеспечить лекарством своих граждан. Противомалярийный препарат используют для профилактики COVID-2019, именно Индия является главным его производителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
Курс рубля 8 апреля 2020: доллар вырос до 75,81 рубля, евро - 82,34 рубля
Машины спасателей освободят от штрафов
Стало известно, сколько россиян попадают под бесплатное оформление банкротства
Утвержден экипаж МКС, который совершит первый полет на полностью российской ракете
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
Назван размер финансовой подушки России перед кризисом
В опустевшем из-за карантина зоопарке Гонконга впервые спарились «несговорчивые» панды
50 процентов работодателей пересмотрели зарплаты сотрудников
Состояние здоровья Бориса Джонсона стало стабильным после осложнений из-за коронавируса
Врач объяснил в каком случае лучше использовать маску, а в каком - респиратор
Два месяца взаперти: Китайский город Ухань открыли на въезд и выезд
В России под наблюдением на коронавирус находятся 180 тысяч человек
В Сингапуре из-за коронавируса запретили встречи родстевнников
Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы в свой день рождения
В родительском комитете предложили платить пособие семьям с детьми во время самоизоляции
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года составило 222 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года возросло до 31 человека