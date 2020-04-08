Число заболевших коронавирусом в Московской области на 8 апреля 2020 года составило 454 человека

Оперативный штаб Московской области по коронавирусу опубликовал новые данные о распространении заболевания на территории региона. На данный момент выявлено уже 454 подтвержденных случаев COVID-2019. Прирост за сутки - 67 человек.

23 человек из 67 новых заболевших - мужчины и женщины в возрасте от 22 до 39 лет. Самому пожилому пациенту 88 лет. Кроме того, за последние сутки среди зараженных оказались два младенца, дети, которым еще нет и годика.

Наибольшее число заболевших медики отмечают в городских округах, прилегающих к Москве. 34 случая в Химках, 30 в Одинцове, 29 в Люберцах, 25 в Ленинском городском округе (Видное), 22 в Красногорске, 21 в Мытищах, 20 в Балашихе. Также больше 10 заболевших отмечено в Долгопрудном, Раменском и Сергиевом Посаде. Всего COVID-2019 подтвержден у жителей уже 46 подмосковных муниципалитетов (из 56).

«Также в подмосковных медицинских организациях проходят лечение пациенты из Москвы, Ивановской, Ростовской и Тверской областей, Казани, Вьетнама, а также других российских регионов и зарубежных стран», - сообщили в Оперативном штабе.