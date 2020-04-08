Коронавирус в Казахстане, последние новости на 8 апреля 2020: за сутки выписаны 25 пациентов

На утро 8 апреля в Казахстане коронавирус официально подтвержден уже у 697 заболевших. Зараженных Covid-19 за минувшие сутки в стране стало на 35 человек больше. Это меньшая цифра, чем в предыдущие сутки, когда вновь выявленных заболевших было 78.

От коронавирусной инфекции в Казахстане за последнее время никто не умирал, по-прежнему количество жертв эпидемии составляет шесть человек.

Всего сегодня в больницах Казахстана находятся уже 640 человек. Врачи продолжают бороться за жизнь 16 пациентов.

Еще пять пациентов излечились за минувшие сутки от коронавируса и смогли отправится домой.

В больницах Нур-Султана выздоровели четыре человека и еще один в Актюбинской области. Теперь в Казахстане официально 51 человек излечился от Covid-19

Последние новости о коронавирусе в Казахстане, количество зараженных распределяется по территории страны таким образом:

Нур-Султан – 222

Алматы – 119

Кызылординская область – 66

Карагандинская область – 55

Жамбылская область – 45

Акмолинская область – 42

Туркестанская область – 33

Атырауская область – 32

Северо-Казахстанская область – 25

Шымкент – 20

Актюбинская область – 11

Алматинская область – 10

Восточно-Казахстанская область – 6

Мангистауская область – 5

Костанайская область – 3

Западно-Казахстанская область – 2

Павлодарская область – 1