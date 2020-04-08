Коронавирус в Казахстане, последние новости на 8 апреля 2020: за сутки выписаны 25 пациентов
На утро 8 апреля в Казахстане коронавирус официально подтвержден уже у 697 заболевших. Зараженных Covid-19 за минувшие сутки в стране стало на 35 человек больше. Это меньшая цифра, чем в предыдущие сутки, когда вновь выявленных заболевших было 78.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за последнее время никто не умирал, по-прежнему количество жертв эпидемии составляет шесть человек.
Всего сегодня в больницах Казахстана находятся уже 640 человек. Врачи продолжают бороться за жизнь 16 пациентов.
Еще пять пациентов излечились за минувшие сутки от коронавируса и смогли отправится домой.
В больницах Нур-Султана выздоровели четыре человека и еще один в Актюбинской области. Теперь в Казахстане официально 51 человек излечился от Covid-19
Последние новости о коронавирусе в Казахстане, количество зараженных распределяется по территории страны таким образом:
Нур-Султан – 222
Алматы – 119
Кызылординская область – 66
Карагандинская область – 55
Жамбылская область – 45
Акмолинская область – 42
Туркестанская область – 33
Атырауская область – 32
Северо-Казахстанская область – 25
Шымкент – 20
Актюбинская область – 11
Алматинская область – 10
Восточно-Казахстанская область – 6
Мангистауская область – 5
Костанайская область – 3
Западно-Казахстанская область – 2
Павлодарская область – 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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