2020-04-08T08:53:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 8 апреля 2020: снова рост заражений и смертей за последние сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 8 апреля 2020 года
Александр Уриевский
Поделиться:
В Португалии снова ухудшилась статистика заболеваемости COVID-19В Португалии снова ухудшилась статистика заболеваемости COVID-19
Изменить размер текста:

Португалия показывала накануне самые большие для этой страны цифры по излечившимся от коронавируса. За последние сутки выздоровевших тоже не мало. Но еще больше стало выявленных случаев заражения и смертельных исходов.

На утро 8 апреля 2020 года в Португалии уже 12442 зараженных коронавирусом. Новые положительные тесты на Covid-19 выявили у еще 712 человек за минувший день. Это значительно больше, чем зафиксировали за двое суток накануне.

Выросла также негативная статистика по количеству смертельных случаев от коронавируса в Португалии. В прошедшую субботу было 20 смертельных случаев, в воскресенье – 29, в понедельник – 16, а за минувший вторник – сразу 34.

Общее число жертв Covid-19 в Португалии достигло 345 человек.

Общее количество излечившихся от коронавируса по-прежнему растет. Если за прошедший понедельник их было 65, то за вторник еще 44 пациента были выписаны. Общее количество излечившихся и поборовших Covid-19 в Португалии на сегодняшний день составило 184 человека.

Ранее в Португалии до 17 апреля продлили режим чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID-19. Ограничено свободное передвижение по стране, собрания более пяти человек, за исключением семей, живущих вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
Курс рубля 8 апреля 2020: доллар вырос до 75,81 рубля, евро - 82,34 рубля
Машины спасателей освободят от штрафов
Стало известно, сколько россиян попадают под бесплатное оформление банкротства
Утвержден экипаж МКС, который совершит первый полет на полностью российской ракете
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
Назван размер финансовой подушки России перед кризисом
В опустевшем из-за карантина зоопарке Гонконга впервые спарились «несговорчивые» панды
50 процентов работодателей пересмотрели зарплаты сотрудников
Состояние здоровья Бориса Джонсона стало стабильным после осложнений из-за коронавируса
Врач объяснил в каком случае лучше использовать маску, а в каком - респиратор
Два месяца взаперти: Китайский город Ухань открыли на въезд и выезд
В России под наблюдением на коронавирус находятся 180 тысяч человек
В Сингапуре из-за коронавируса запретили встречи родстевнников
Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы в свой день рождения
В родительском комитете предложили платить пособие семьям с детьми во время самоизоляции
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года составило 222 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года возросло до 31 человека