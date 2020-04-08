Коронавирус в Португалии, последние новости на 8 апреля 2020: снова рост заражений и смертей за последние сутки

Португалия показывала накануне самые большие для этой страны цифры по излечившимся от коронавируса. За последние сутки выздоровевших тоже не мало. Но еще больше стало выявленных случаев заражения и смертельных исходов.

На утро 8 апреля 2020 года в Португалии уже 12442 зараженных коронавирусом. Новые положительные тесты на Covid-19 выявили у еще 712 человек за минувший день. Это значительно больше, чем зафиксировали за двое суток накануне.

Выросла также негативная статистика по количеству смертельных случаев от коронавируса в Португалии. В прошедшую субботу было 20 смертельных случаев, в воскресенье – 29, в понедельник – 16, а за минувший вторник – сразу 34.

Общее число жертв Covid-19 в Португалии достигло 345 человек.

Общее количество излечившихся от коронавируса по-прежнему растет. Если за прошедший понедельник их было 65, то за вторник еще 44 пациента были выписаны. Общее количество излечившихся и поборовших Covid-19 в Португалии на сегодняшний день составило 184 человека.

Ранее в Португалии до 17 апреля продлили режим чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID-19. Ограничено свободное передвижение по стране, собрания более пяти человек, за исключением семей, живущих вместе.