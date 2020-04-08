2020-04-08T08:53:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Армении, последние новости на 7 апреля 2020: число выздоровевших превысило число зараженных за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Армении на 7 апреля 2020 года
Александр Уриевский
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Армения закрывает въезд для всех иностранцев из-за коронавирусаАрмения закрывает въезд для всех иностранцев из-за коронавируса
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На утро 8 апреля 2020 года в Армении зафиксировано 853 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число заболевших выросло на только на 20 человек. В предыдущие сутки прирост был меньше – всего 11 случаев.

Вылечились за минувшие сутки и выписаны из клиник рекордные для Армении 25 пациентов. Число победивших Covid-19 в стране достигло 87 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Армении по-прежнему составляет 8 человек. Еще 30 человек все также находятся в критическом состоянии.

Как сообщили в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Армении на лечении сейчас 758 человек.

С 7 апреля Армения закрыла въезд для всех иностранцев, кроме имеющих вид на жительство в стране и дипломатических работников и их семей.

Напомним, из-за распространения коронавируса уже с 16 марта в Армении введен и действует режим чрезвычайного положения. Въезд и выезд из страны предельно ограничены, запрещены все публичные мероприятия, не работает общественный транспорт кроме такси и железнодорожного сообщения. Школьники и студенты не учатся. Введены ограничения на поездки и пешие передвижения граждан. Ограничения установлены до 14 апреля.

При этом министерство обороны Армении 7 апреля сообщило о прибытии в страну военных из России. Предполагается, что они проведут окажут помощь в работе по пресечению распространения коронавируса Вооруженным силам Армении и поработают на 102-й российской военной базе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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