2020-04-08T07:58:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 8 апреля 2020: чемпионат по баскетболу завершили досрочно

Рассказываем о последних новостях по коронавирусу в Италии на 8 апреля 2020 [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 8 апреля 2020: в стране зафиксировано 135 586 случаев заболеванияКоронавирус в Италии, последние новости на 8 апреля 2020: в стране зафиксировано 135 586 случаев заболеванияФото: REUTERS
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Италия по-прежнему находится на втором месте в Европе по распространению коронавируса. По последним новостям на 8 апреля 2020 года, в стране зафиксировано 135 586 случаев заболевания, скончались от инфекции уже 17 127 человек, выздоровели - 24 392 человека.

В стране до 31 июля действует режим ЧС. Закрыто все, кроме магазинов с продуктами первой необходимости и аптек. Также на улицу можно выйти, чтобы выгулять собаку. За нарушение карантинных мер дают большие штрафы, так что местные жители сидят дома, но часто выходят на балкон и переговариваются с соседями или просто все вместе поют.

Правда, случаются и нарушения. Так, пенсионеры одной из коммун в Ломбардии говорили родным, что идут в магазин, а сами собирались компанией и играли в карты. Бдительные прохожие увидели это и сообщили в полицию и в мэрию. Но на первый раз бабушек и дедушек решили не штрафовать, просто сделали предупреждение.

Так как в Италии вирус распространился достаточно быстро, в стране стали заканчиваться маски, перчатки и другие необходимые средства защиты. На помощь пришли другие страны, которые посылали Италии гуманитарные грузы. Также местным врачам помогают специалисты из-за рубежа. К примеру, на днях открылся новый госпиталь в Бергамо, где будут работать и российские специалисты, и врачи из Италии.

Если говорить о последних новостях на 8 апреля 2020 года по коронавирусу в Италии, там из-за инфекции досрочно завершили чемпионат по баскетболу. Еще неизвестно, когда он состоится снова и в этом ли году.

Кадры Милана, опустевшего из-за карантина по коронавирусу, с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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