2020-04-08T10:19:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Таиланде, последние новости на 8 апреля 2020 года: еще одна заболевшая россиянка

Рассказываем последние почемуновости про коронавирус в Таиланде на 8 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тайланде среди заболевших и погибших от коронавируса есть россиянеВ Тайланде среди заболевших и погибших от коронавируса есть россиянеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В курортной стране, куда ежегодно на отдых отправляются сотни тысяч россиян, продолжают борьбу с новой инфекцией. Рассказываем последние новости про коронавирус в Таиланде на 8 апреля 2020 года, ведь они касаются и нашей страны.

2369 человек на данный момент заражены коронавирусом в Тайланде. Смертей не много - погибли только 30 больных. Один из них - 48 - летний русский мужчина, который жил тут со своей семьей. Он посетил Пхукет, а потом вернулся в Паттайю и заболел. Его температура достигала 38 градусов, но он не был помещен в больницу и погиб дома.

Все погибшие - иностранцы. Из последних случаев - 69-летний индийский бизнесмен, у которого тоже была очень высокая температура. И последний погибший - 69-летний американец, который страдал хронической болезнью почек.

Выздоровело 824 человека. Среди заболевших - 42 человека, которые вернулись из Индонезии.

В среду министерство здравоохранения Таиланда подтвердили еще 14 случаев заболевания коронавирусом в Патонге. Всего же за сутки прибавилось 111 новых случаев. Один человек умер.

13 человек - тайцы, одна заболевшая - россиянка. В Патонге сейчас 140 больных коронавирусом. 12 человек обнаружили во время тестирования в Патонге, где выявляют больше всего случаев заражения. Сейчас 24-летняя русская женщина находится в больнице. Она больше месяца жила на Патонге, прилетев в страну в качестве туристки. В это время она посещала развлекательные заведения в Сои Бангла, была в тесном контакте с другими иностранными туристами. При этом известно, что она проживала в тех же аппартаментах, что и 124, 125 и 126-й заболевшие за сутки. Видимо, от них она и заразилась.

Еще 11 заразившихся проживают в Бангкоке, они заразились от членов семьи, друзей и коллег. Всего же 17 человек - это контактные больные и 21 - это привозные случаи. Среди заболевших - трое человек это сотрудники медицинских организаций.

Цифры заболевших меняются. Во вторник было лишь 38 зараженных, а в среду их число выросло до 111. Но власти предупреждают, что эти данные могут отличаться от реального положения дел, так как коронавирус распространяется стремительно, а проверять получается далеко не всех - таково же положение во всех странах мира.

С четверга, 9 апреля полностью закрывается для посещений Паттайя. Посты контроля появятся на дорогах, ведущих в курортный город. Это вызвано ростом числа новых инфицированных. Закроется город с 14.00 на 21 день. По плану на дорогах установят пять КПП для строгого контроля, в город пустят только жителей или работающих там людей. Жители должны носить маски на улице, а власти согласились открыть дополнительные рынки, чтобы избежать очередей на тех нескольких торговых территориях, которые работают сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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