2020-04-08T12:13:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 8 апреля 2020: в стране 55 242 случаев заражения, 6159 человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании
Анна Маркова
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В Великобритании от коронавируса умерло уже 6159 человек.В Великобритании от коронавируса умерло уже 6159 человек.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кривая заболеваемости Великобритании стремительно ползет вверх. По состоянию на утро 8 апреля, было протестировано 213 181 человек, из которых 55 242 дали положительный результат. Рост за сутки - 4240 новых заболевших. Эта цифра проверенных людей, не включает Манчестер и Лидс из-за задержки обработки данных.

Из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с положительным результатом на коронавирус, 6159 умерли.

Президент России Владимир Путин отправил послание премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который проходит лечение от коронавирусной инфекции со словами поддержки.

«Уважаемый господин премьер-министр, хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для вас момент. Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь».

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 6 апреля 2020: в стране 38 168 случая заражения, 3605 человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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