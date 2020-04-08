«Единая Россия» предлагает расширить возможности для предоставления «кредитных каникул»

С таким предложением «Единая России» обратилась к федеральному правительству, сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Лидер нашей партии, президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам в связи с пандемией коронавируса в качестве одной из антикризисных мер предложил объявить «кредитные каникулы», - напомнил Андрей Турчак. - Вчера правительством было опубликовано постановление, в соответствии с которым максимальный размер ипотечного кредита, который может попасть под такие «каникулы», составит 1,5 млн рублей. Эта мера коснется примерно 30% всех ипотечных кредитов в стране».

Однако, по словам партийного функционера, этого мало: правительству необходимо поднять максимальный порог ипотечного займа, при котором люди могут уйти на «кредитные каникулы».

По информации, полученной партией в ходе анализа рынка ипотечного кредитования страны, 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 до 5 млн рублей. Также в «Единой России» отметили - в связи с тем, что в крупных городах стоимость жилья на порядок выше, чем в среднем по стране, большинство их жителей не сможет уйти на «кредитные каникулы», если их условия не будут изменены.

«Мы внимательно проанализировали ситуацию в регионах, привлекли экспертов в сфере ипотечного кредитования, провели консультации с Правительством и считаем необходимым увеличить максимальный порог ипотечного займа для того, чтобы граждане взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, также могли уйти на «кредитные каникулы». Наша задача - помочь как можно большему числу людей в случае, если они попадут в сложное финансовое положение», - резюмировал Андрей Турчак.