Коронавирус в Польше, последние новости на 8 апреля 2020: в стране 4848 случаев заражения, 129 человек скончались

На сегодняшний день 8 апреля я в Польше подтверждено 4848 случаев заражения коронавирусом. Количество умерших увеличилось до 129, сообщает Минздрав Республики. Растет число выздоровевших пациентов, сейчас их 191.

Введенный в стране карантин с 20 марта из-за распространения коронавируса продолжает действовать. Введён запрет на въезд для иностранцев.

В Польше продолжается создание новых мест в инфекционных больницах и накопление оборудования и материалов для лечения больных. Карантинные меры продолжают действовать.

Тем временем, 10 мая в Польше должны состояться выборы президента. Спикер сената Польши Томаш Гродзкий выступил против проведения выборов президента страны в период эпидемии коронавируса.

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