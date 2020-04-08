"Просто секс-бомба!": у поклонников перехватило дух от Нюши в плаще на голое тело

Певица Нюша, которая после рождения дочери долго и сложно восстанавливала форму, теперь, наконец добившись желаемого результата, не устает радовать поклонников смелыми фотографиями. Сколько бы не фыркали обыватели: "Ты же мать!", "Куда только муж смотрит", "Как перед отцом не стыдно?" и "Каждая вторая фотка - с голой жо..!", звезда не отступает. Ведь если тело красивое и молодое, почему его не показать?

- Завтра я встречусь с Мистером Смитом, - подписала Нюша новые кадры из откровенной фотосессии в кожаном плаще, надетом практически на голое тело. Боди, туфли и пояс для чулок - вот и весь наряд артистки.

nyusha_nyusha Завтра я встречусь с Мистером Смитом

От такого вида у поклонников в буквальном смысле перехватило дух. Подписчики решили, что Нюше удалось превзойти саму Анджелину Джоли из знаменитого боевика "Мистер и миссис Смит", в котором звезда в 2005 году сыграла с Брэдом Питтом.

"Наша мамочка жжет!", "Фигура невероятная", "Муж у вас железный", "Хочу быть мистером Смитом", "Просто секс-бомба!", - восхитились подписчики.

Напомним, полтора года назад певица стала мамой. Во время беременности она ни в чем себя не ограничивала - как следствие, к ее стандартным 51 - 52 килограммам "прилипли" еще 20. Пользователи соцсетей тогда не прошли мимо лишнего веса певицы и окрестили ее обидным словом "телепузик".

Нюша в образе "миссис Смит". Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Многие отмечают, что я поправилась. И это действительно так, ведь только героини мультфильмов совсем не меняются после родов. Но я работаю над собой, прихожу в форму, - ответила певица на критику и спустя семь месяцев упорных тренировок и правильного питания все-таки вернулась к своей дородовой фигуре.

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