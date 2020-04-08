2020-04-08T12:28:06+03:00
Звезды

"Просто секс-бомба!": у поклонников перехватило дух от Нюши в плаще на голое тело

В новой фотосессии в образе "миссис Смит" певица затмила саму Анджелину Джоли [фото]
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нюша утроила смелую фотосессию. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/Нюша утроила смелую фотосессию. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Певица Нюша, которая после рождения дочери долго и сложно восстанавливала форму, теперь, наконец добившись желаемого результата, не устает радовать поклонников смелыми фотографиями. Сколько бы не фыркали обыватели: "Ты же мать!", "Куда только муж смотрит", "Как перед отцом не стыдно?" и "Каждая вторая фотка - с голой жо..!", звезда не отступает. Ведь если тело красивое и молодое, почему его не показать?

- Завтра я встречусь с Мистером Смитом, - подписала Нюша новые кадры из откровенной фотосессии в кожаном плаще, надетом практически на голое тело. Боди, туфли и пояс для чулок - вот и весь наряд артистки.

nyusha_nyushanyusha_nyusha
Завтра я встречусь с Мистером Смитом
30988 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

От такого вида у поклонников в буквальном смысле перехватило дух. Подписчики решили, что Нюше удалось превзойти саму Анджелину Джоли из знаменитого боевика "Мистер и миссис Смит", в котором звезда в 2005 году сыграла с Брэдом Питтом.

"Наша мамочка жжет!", "Фигура невероятная", "Муж у вас железный", "Хочу быть мистером Смитом", "Просто секс-бомба!", - восхитились подписчики.

Напомним, полтора года назад певица стала мамой. Во время беременности она ни в чем себя не ограничивала - как следствие, к ее стандартным 51 - 52 килограммам "прилипли" еще 20. Пользователи соцсетей тогда не прошли мимо лишнего веса певицы и окрестили ее обидным словом "телепузик".

Нюша в образе "миссис Смит". Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нюша в образе "миссис Смит". Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Многие отмечают, что я поправилась. И это действительно так, ведь только героини мультфильмов совсем не меняются после родов. Но я работаю над собой, прихожу в форму, - ответила певица на критику и спустя семь месяцев упорных тренировок и правильного питания все-таки вернулась к своей дородовой фигуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голые и напуганные: Нюша на карантине показала ягодицы, а Эмили Ротаковски сняла с себя все

Психолог объяснил kp.ru, зачем знаменитости раздеваются напоказ во время пандемии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Италии обрушился автомобильный мост
Из-за карантина на AliExpress вырос спрос на детские товары
Российские суды продлили режим ограничений до 30 апреля
ВОЗ похвалила Россию за эффективную борьбу с коронавирусом
Эксперт рассказал, когда беспилотные автомобили массово появятся на дорогах
В московском метро отменили арендную плату за киоски до 1 июля
Кремль: власти постоянно отслеживают ситуацию с зарплатами россиян в нерабочие дни
В Кремле сообщили, что решение по срокам режима самоизоляции россиян только предстоит принять
В Подольске художники создали огромное сердце в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом
Мишустин: Россия направила тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира
В России расширили число лабораторий для теста на коронавирус
Комитет ОПЕК+ подготовили проект по сокращению нефтедобычи
14 процентов работающих на удаленке жалуются на проблемы с пищеварением
Туристы рассказали, в каких случаях готовы приобретать авиабилеты во время коронавируса
Минздрав дал рекомендации россиянам по обращению за медицинской помощью
Коронавирус в Абхазии: Власти изолировали многоэтажку в Гагре и установили у подъездов патрули
Из-за коронавируса призывники будут посещать военкоматы малыми группами
Появилось видео момента ДТП с Никасом Сафроновым в центре Москвы
Во время пандемии россияне начали повышать квалификацию и получать допобразование
ВЦИОМ: Доля соблюдающих самоизоляцию россиян увеличилась за неделю с 42% до 76%
К 2040 году рабочие смены в России могут сократиться до трех часов