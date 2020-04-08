В законе о господдержке предпринимательства в Арктике появится статья по защите прав коренных народов Севера

В проекте закона о льготах для инвесторов в Арктической зоне появится новая статья: она будет защищать права коренных малочисленных народов Севера, проживающих на этой территории. Внести соответствующие поправки предложили якутские парламентарии при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. По словам председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петра Гоголева, федеральный закон должен учитывать интересы местного населения и способствовать экономическому и социальному росту арктических территорий России. Предложение поддержали в Госдуме, сейчас якутские законодатели работают над поправками для второго чтения.

Первое слушание проекта закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ» прошло в Госдуме 12 марта. Будущий закон предусматривает значительные налоговые льготы и другие меры поддержки для инвесторов на арктических территориях страны. Воспользоваться ими смогут компании или индивидуальные предприниматели, открывшие новый бизнес и инвестировавшие в него не менее 10 млн. рублей. При этом предприниматели получают статус резидента Арктической зоны. Курирует проект Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Специальный режим поддержки будет действовать на арктических территориях Якутии, Красноярского края, Мурманской и Архангельской областей, в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, в республиках Коми и Карелии.

Представители парламента Якутии неоднократно поднимали вопрос о необходимости законодательно прописать права местного населения и обязанности предпринимателей, собирающихся развивать свой бизнес на землях, где исторически проживают коренные народы Севера. Рабочая комиссия Госдумы РФ поддержала большинство поправок якутских депутатов и приняла их за основу в проекте для рассмотрения во втором чтении.

Председатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев во время заседания региональной рабочей группы рассказал, как изменится арктический законопроект. Так, в нем появится новая статья по защите прав коренных малочисленных народов Севера. В то же время из проекта будут исключены пункты об изъятии федеральным органом и управляющей компанией земель в принудительном порядке.

По словам председателя Госсобрания Якутии Петра Гоголева, часть поправок была поддержана рабочей группой Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, но имеются еще поправки, которые нуждаются в доработке.

Председатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев. Авто фото: Василий КОНОНОВ.

Якутские парламентарии продолжают настаивать, что закон не должен распространяться на территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также на особо охраняемые природные территории. В нынешней редакции законопроект также не учитывает то, что существенная часть прибрежных территорий относится к пограничной зоне России.

Якутские депутаты предлагают законодательно закрепить приоритетный порядок предоставления рабочих мест для местного населения. Например, установить квоты по приему на работу населения тех регионов, на территории которых действует предприятие. Кроме того, парламент Якутии настаивает на том, чтобы законом было предусмотрено активное участие предпринимателей в не только в экономической, но и в социальной, культурной, образовательной жизни арктических регионов. Для этого органы местного самоуправления могли бы заключать с предпринимателями договоры, регламентирующие, как именно инвесторы собираются содействовать экономическому росту, социальному благополучию местного населения.

Еще одно важное дополнение – депутатами предлагается включить в новый законопроект вопрос согласования строительства на землях Арктической зоны. Предполагается, что резиденты должны будут согласовывать свои строительные планы с органами местного самоуправления. Необходимо проводить общественные слушания для всех проектов и схем размещения объектов до начала строительства. Предпринимателей также хотят обязать компенсировать убытки от деятельности, которая может нанести вред жизни Арктической зоны и местному населению.

СКАЗАНО

«Главное - повышение уровня жизни людей в Арктической зоне»

Юрий ТРУТНЕВ, зампред правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО:

- Одним из важнейших направлений государственной политики считаем повышение уровня жизни людей в Арктической зоне: обеспечение качественного образования и медицинского обслуживания, увеличение количества объектов культуры и спорта, доступных для населения, расширение транспортной инфраструктуры.

Александр КРУТИКОВ, замглавы Минвостокразвития:

- Сначала мы должны создать условия для привлечения частных инвестиций, которые обеспечат создание в Арктической зоне новых рабочих мест, стимулируют развитие местной экономической базы и социальной инфраструктуры и заложат фундамент для устойчивого развития территорий. За этим последуют государственные инвестиции в социальное развитие. Только после того, как у нас начало получаться развивать дальневосточные территории преимущественно за счет частных инвестиций, мы получили решение главы государства о выделении почти 100 миллиардов рублей на социальное развитие Дальнего Востока именно в тех местах, где строятся новые предприятия.