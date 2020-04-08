Каждое третье предприятие отправило сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Каждое третье предприятие в стране отправило сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а почти половина – перевела людей на неполный рабочий день, что повлияло на их зарплаты. Таким образом бизнес пытается выжить во время объявленных президентом нерабочих дней. Это данные исследования Центра стратегических разработок.

Результаты получились неутешительные:

- 30% компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск;

- порядка 50% перевели людей на неполный день с понижением зарплаты, 20% планируют сделать это в ближайшее время;

- треть бизнесменов планируют собираются провести сокращения;

- в 16% компаний сокращения уже прошли.

Главный удар, как ожидается, примут на себя сферы торговли и услуг, транспорта и строительства. Их сотрудники уже попали в непростую ситуацию: доходы сократились, а банки не дают им кредиты – слишком рискованно.

Напомним, президент страны Владимир Путин объявил дни до конца апреля нерабочими – при этом с сохранением заработной платы.

- Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан, - подчеркнул глава государства.

Получается, бизнес напрямую нарушает указание президента?

- Юридические формальности тут соблюдаются. Неоплачиваемый отпуск оформляется так же, как и обычный – по заявлению сотрудника. То есть человек сам на это соглашается. Но ему обычно просто угрожают тем, что предприятие просто закроется, - рассказал «КП» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. – Тут сразу несколько факторов: люди надеются перекантоваться месяц и боятся потерять рабочие места, они не знают своих прав и боятся спорить с начальством.

По словам Сафонова, и в обычные времена предприятия нередко прибегают к неоплачиваемому отпуску. Например, по данным Росстата, в 2018 году в административных отпусках были порядка 900 тысяч человек в месяц.

Бизнес в свою очередь просит в нынешней ситуации разрешить резко снижать зарплаты сотрудникам.

- Сейчас над руководителями висит дамоклов меч закона: за невыплату зарплат положена ответственность, в том числе уголовная. Как выживать в ситуации нерабочих дней, бизнес просто не знает, - заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. – Поэтому мы предлагаем разрешить предпринимателям сокращать зарплаты до уровня минимального размера оплаты труда. Сейчас такой возможности у них нет. Такой механизм помог бы и бизнесменам, и их сотрудникам, вместе в одной лодке «выплывать» из этого кризиса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770475" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин продлили нерабочие дни до конца апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин сделал апрель выходным месяцем

Президент продлил нерабочий режим в стране до 1 мая (подробнее)

ПО ТЕМЕ

Глава Саянска Олег Боровский: Закрытие предприятий и жизнь как в концлагере – с запиской, куда я иду? Это же чушь!

В России нашелся смелый город, где мэр отказался закрывать парикмахерские и кафе из-за пандемии (подробнее)