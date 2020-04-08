Замена водительских прав в период карантина: будут ли проблемы и как правильно заменить

Еще во время первой нерабочей недели обладатели личного автотранспорта с истекающими сроками удостоверений занервничали. Тем, кому машина нужна по работе или другим необходимым делам, переживают о том, как будет проходить замена водительских прав в период карантина? Теперь нерабочий режим продлен до мая. Люди не уверены, что в таких условиях смогут получить необходимые справки, а также просто сдать требующиеся для процедуры замены документы.

Вопрос о том, будут ли проблемы при замене прав и как правильно их заменить, в эфире радио «Комсомольская правда» задали Антону Шапарину, президенту Национального автомобильного союза, члену Общественного совета ГУВД Москвы.

- Психоневрологические диспансеры - это первая структура, куда нужно обратиться для того, чтобы получить справку о том, что не состоишь на учете, - отвечает Шапарин. - Я лично промониторил их режим работы в Москве и паре регионов. Никаких изменений в работе врачей наркологии не обнаружил. Государственные и частные медицинские организации, которые проводят комиссию, работают в штатном режиме. Граждане с этими сложностями столкнуться не должны. Все документы аккуратно сдаются в МФЦ, даже ни в ГИБДД, которая частично самоизолирована. Замена происходит в штатном режиме. Проблемы с заменой прав сейчас не наблюдается.

Однако в Федерации автовладельцев России (ФАР) на этот счет другое мнение. Даже если где-то медцентры работают и справки выдают (что по их данным происходит далеко не везде), сам процесс их получения небезопасен.

- Посещение медицинских учреждений связано с риском распространения коронавируса, - подчеркивают в ФАР. - Использование автомобиля сегодня - острая потребность и необходимость многих людей, к тому же, для сотен тысяч граждан это и трудовая деятельность. Направлять их за медицинской справкой — значит подвергать необоснованному риску.

В разговоре с «КП» руководитель ФАР Сергей Канаев объяснил, что с проблемой замены прав только за месяц столкнутся 500 000 человек. Поэтому организация обратилась с предложением к властям поступить с водительскими по тому же принципу, что и с ОСАГО — для получения полиса разрешили временно не проходить техосмотр. Почему не сделать тоже самое с медосмотром?

- Мы обратились с предложением к правительству о том, чтобы водителям выдавали водительское удостоверение без медицинской справки, - говорит Сергей Канаев. - У нас шквал писем от автовладельцев с вопросами о том, как в этих условиях поменять права. До сих пор нет ответа от правительства. Поэтому мы на днях начнем сбор подписей в поддержку обращения.