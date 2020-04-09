Аферисты требуют от москвичей оплатить штраф якобы за нарушение карантина

Мошенники всех мастей оживились во время пандемии коронавируса. По квартирам москвичей ходят фальшивые санитарные врачи и социальные работники. Предлоги у них самые разные - сделают вакцинацию от COVID-19, принесут продукты и лекарства на дом, оформят социальную выплату или надбавки, устроят дезинфекцию квартиры и так далее. О новых способах обмана сообщает Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Сейчас возможны рассылки сообщений на мобильный телефон якобы от государственных органов с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина или самоизоляции, - объясняют в ведомстве. - К сообщению мошенники прилагают реквизиты, по которым необходимо произвести оплату. В отдельных случаях о «нарушении режима самоизоляции» злоумышленники уведомляют граждан по телефону. При этом аферисты сообщают, что сейчас суды из-за пандемии не работают, но у нарушителей есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф в «удаленном режиме», в противном случае - наступит уголовная ответственность».

Некоторые мошенники рассылают или размещают в социальных сетях фейковую информацию о выплатах из-за карантина в связи с коронавирусом. К сообщению прилагают ссылки на сайты, где эти выплаты «оформляются». Тем, кто кликает на эту ссылку и заполняет там анкетные данные, приходит сообщение о якобы полагающейся компенсации в десятки и сотни тысяч рублей. Но есть условие - для этого нужно сначала оплатить комиссию, услуги по оформлению документов, создать ключ электронной подписи, пройти проверку безопасности транзакции.

Еще один способ обмана - кибер-мошенники рассылают электронные письма с фишинговыми ссылками, то есть тем, которые дадут доступ к личным паролям и логинам пользователя. По этим ссылкам обещают отсрочку по кредитам, выплату пособий, волонтерскую помощь и другие «бонусы». Человека пытаются заставить пройти по ссылке и оставить на фиктивном сайте - «близнеце» данные для доступа к платежным системам и банковским картам и другую личную информацию.

«Телефонные мошенники ззвонят потерпевшим от имени лже-врачей, мнимых сотрудников Роспотребнадзора, других ведомств и организаций, - предупреждают в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. - Родственникам сообщают, что у их близких оказался положительный тест на коронавирусную инфекцию, в связи с чем они госпитализированы в больницу или изолированы в обсерватор. После этого предлагают перевести деньги на счет «медучреждения» для улучшения условий содержания больного и его лечения. Также злоумышленники предлагают купить медицинские препараты, средства профилактики и гигиены, якобы рекомендованные для защиты от COVID-19, а некоторые продают даже тесты на определение коронавируса или вакцину от него».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770516" frameborder="0"></iframe> Москва до и во время карантина.Непривычно видеть опустевшую столицу. Но это не повод для грусти! Чем сплоченнее мы уйдем в самоизоляцию, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни!

В Департаменте составили памятку для защиты от аферистов:

БДИ!

Как не попасть на удочку мошенников

1. Никому не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны пластиковой карты, а также СМС-коды и пароли, присылаемые банками.

2. Если вам звонят незнакомцы, кем бы они ни представлялись, прекратите разговор и положите трубку. Перезвоните своим близким либо в названную звонившим организацию для уточнения информации.

3. Ни при каких обстоятельствах не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники.

4. Ни под каким предлогом не допускайте в дом или квартиру посторонних.

5. Не дайте себя обмануть! В случае, если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества - немедленно сообщите в полицию. Своевременно принятые меры помогут установить злоумышленников и привлечь их к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции (подробности)