Раскупорить кубышку: на сколько лет России хватит накопленных резервов

У финансовых советников есть одна универсальная рекомендация. В заначке у любой семьи должна лежать сумма, равная расходам в течение 3 - 6 месяцев. Причем это некий минимум, который позволит пережить трудные времена при потере доходов. И чем больше будет накопленных денег, тем лучше. Наше правительство, похоже, серьезно прислушивалось к таким советам. После мирового кризиса 2008 - 2009 годов мы смогли накопить приличные запасы денег.

Считайте сами. На 1 марта резервы страны составляли 18 трлн рублей. В основном это Фонд национального благосостояния. Туда в последние годы отправлялись излишки нефтяных доходов. Сейчас в этой основной кубышке лежит 123 млрд долларов. По нынешнему курсу это 9 трлн рублей. Оставшиеся деньги лежат на счетах у федеральных ведомств, внебюджетных государственных фондов и региональных правительств. Это деньги, которые остались нераспределенными в предыдущие годы, а также успели накопиться за еще «тучные» январь и февраль этого года, но не были перечислены в ФНБ.

Давайте посчитаем, на какой срок нам хватит этих денег? Расчеты условные, исходя из основных предположений, которые сейчас делают эксперты в связи с развитием пандемии и ее последствиями для экономики.

1. Самый плохой сценарий

Если представить, что страна совсем перестала получать какие-либо доходы, то оставшихся денег хватит примерно на 11 месяцев. Для сравнения, расходы федерального бюджета на 2020 год предусмотрены в размере 19,7 трлн рублей. Правда, такого физически быть не может. Те или иные доходы казна все равно будет получать: от продажи сырья и различных товаров за рубеж, а также от налогов внутри страны.

2. Средней жесткости

Цена на нефть останется на уровне 30 долларов за баррель, а карантин продлится три месяца. Только снижение нефтегазовых доходов приведет к тому, что дефицит бюджета составит 2 трлн рублей (прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина). А снижение доходов бизнеса из-за остановки экономической деятельности внутри страны может стоить бюджету еще 2- 3 трлн рублей недополученных налогов. При таком дефиците имеющейся заначки хватит на 3 - 4 года.

Только снижение нефтегазовых доходов приведет к тому, что дефицит бюджета составит 2 трлн рублейФото: REUTERS

3. Оптимистичный

В этом сценарии средняя цена на нефть прогнозируется на уровне 40 долларов за баррель в 2020 году. Как предполагается, во втором полугодии, если человечеству удастся остановить пандемию коронавируса до наступления лета, цены на нефть должны пойти вверх, потому что вырастет спрос на топливо по всему миру. В этом случае дефицит бюджета будет небольшим - около двух-трех триллионов рублей в совокупности. Тогда этих денег хватит на 6 - 8 лет. Собственно, примерно такую оценку недавно давал министр финансов Антон Силуанов.

Тем не менее есть один важный нюанс, который нельзя забывать, проводя подобные математические расчеты. Только доходами и расходами бюджета вся экономика страны не ограничивается. Федеральная казна берет на себя лишь 20% ВВП (показатель, отражающий размер экономики того или иного государства). Еще около 10% ВВП - региональные бюджеты. А все остальное - это экономика частных фирм и домохозяйств, а также деятельность госкомпаний, не получающих дотации из бюджета. Эта существенная часть экономики может сильно пострадать из-за последствий борьбы с пандемией. Поэтому ее нужно поддержать, считают эксперты. То есть, по крайней мере не дать гражданам потерять доходы, а бизнесу - обанкротиться. Если не сделать этого сейчас, экономика будет восстанавливаться очень долго. Другими словами, лучше больше потратить в 2020 году и вернуться к профицитному бюджету уже в следующем, чем жить при дефиците казны на протяжении нескольких лет.

К примеру, сейчас правительство Михаила Мишустина выделило на антикризисные меры 300 млрд рублей. А всего зарезервировало в бюджете на эти цели 1,4 трлн рублей в этом году. Большинство экспертов считают, что этого недостаточно. К примеру, Дмитрий Белоусов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считает, что нужно выделить вдвое больше - хотя бы 2,6 трлн рублей. А известные экономисты Сергей Гуриев и Константин Сонин выступают за еще более щедрую политику. По их мнению, на поддержку граждан и бизнеса нужно выделить до 10 трлн рублей. Эта сумма сопоставима в относительном выражении с теми суммами, которые выделяют на помощь экономике развитые государства, например США, Германия и Австралия.

Правительство Михаила Мишустина выделило на антикризисные меры 300 млрд рублейФото: REUTERS

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