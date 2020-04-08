На переднем крае: как работается тем, кто не может уйти на удаленку

Несмотря на то, что вся страна до 30 апреля находится на карантине, многие системообразующие компании продолжают свою работу. Помимо больниц, предприятий непрерывного цикла, аптек и продуктовых магазинов, банки также обслуживают своих многочисленных клиентов в штатном режиме, причём не только с помощью дистанционных каналов, но и в традиционных отделениях. Мы решили из первых рук узнать, что изменилось в работе людей, не ушедших на карантин, и посетили ближайшее банковское отделение (им оказался офис Газпромбанка), чтобы задать нужные вопросы его операционистам.

– Николай, как изменились поведение клиентов и ваша работа в связи с эпидемий коронавируса?

– После обращений президента и объявления карантина в Москве поток людей значительно снизился и некоторые отделения закрыли или перевели на новый график работы. Конечно, нельзя сказать что клиентов нет совсем, периодически люди все так же приходят оформлять карты, открывать вклады, хотя это можно сделать онлайн. Многие консультируются по поводу новых продуктов, в том числе связанных с фондовым рынком. В целом, с точки зрения нашей работы никаких принципиальных изменений нет, клиентам все так же доступны все виды банковских операций и в рублях, и в иностранной валюте.

Могу, наверное, сказать, что коллеги из колл-центра заметили увеличение количества обращений по телефону, особенно в рабочие часы. Клиенты стали больше интересоваться информацией по вкладам из-за появившейся информации о налоге на остаток. Конечно, ситуация в целом тревожная, поэтому периодически люди приходят и закрывают депозиты, но это не массовое явление. Клиенты нам доверяют – думаю, в этом дело.

– А как лично вы себя чувствуете, работая в такое непростое время? Проще говоря - не страшно ли вам?

– Конечно, есть некоторое волнение из-за всех новостей, но хочу не без гордости сказать, что банк очень быстро обеспечил отделения всем необходимым и внедрил целый ряд обязательных правил безопасности. Это помогает спокойно работать и придаёт уверенности. Радует и понимание со стороны клиентов. Все проходят контроль и соблюдают дистанцию. Мне кажется, в метро и на улице нас поджидает гораздо большей опасностей, чем в отделении. Я больше переживаю за здоровье своих близких, особенно пожилых, чем за то, что придет человек забирать карту, сядет напротив, чихнёт и заразит меня.

Плюс, банк постоянно даёт большое количество информации обо всем, что делается для сотрудников. Есть несколько каналов коммуникации, рассылки, каналы в мессенджерах, где пишут обо всех изменениях в работе, советуют, как обезопасить себя и своих близких, рассказывают о главных новостях в стране, связанных с вирусом. Подобные вещи помогают быть в курсе последних событий и сохранять спокойствие.

– Что еще банк делает для вас, помимо оперативного информирования?

– Как вы видите, я и все мои коллеги оснащены средствами дезинфекции, защитными масками и перчатками. Мы полностью ими обеспечены. Также охрана стараются не допускать большого скопления людей в помещениях банка. Это, конечно, не значит, что кого-то выгоняют на улицу, просто просят соблюдать дистанцию. В течение рабочего дня офис дезинфицируют и проветривают. Перед началом смены каждый работник обязан пройти термометрию. Если ты пришел на работу с повышенной температурой или кашлем, то тебе вызовут такси и направят за медицинской помощью. Правда, подобных случаев у нас еще не было. Особое внимание также уделяется безопасности курьеров. Им приходится чаще остальных работников банка контактировать с клиентами, поэтому их физическое состояние и безопасность находятся под тщательным контролем.

Также банк ввёл программу для сотрудников «Нам по пути», которая позволяет коллегам объединяться в группы для приезда на работу на личном автотранспорте или арендованных автомобилях одного из каршерингов. Благодаря ей операционисты и другие работники банка, живущие рядом, могут вместе ездить на работу, а банк за это компенсирует стоимость бензина и оплачивает аренду машины.

– Правда ли, что многих отправили на удаленку, не сказалось ли это на работе банка?

– Я могу сказать, наверное, только за наше отделение, но насколько я слышал да, всех, кого можно было, перевели на удаленный режим работы с сохранением заработной платы. Мы опасались, что подобный переход затормозит некоторые внутрибанковские процессы, но, к счастью, все работает в штатном режиме, никакой разницы клиенты не почувствуют.

– Сейчас все говорят о поддержке заемщиков, которые пострадали от коронавирусной инфекции. К вам обращаются за отсрочкой кредитов?

– Да, конечно, но пока не очень много. После объявления карантина нам в колл-центр стало поступать больше запросов на рефинансирование и отсрочку по кредитам. Газпромбанк в сложные времена всегда был очень лоялен к заемщикам, и сейчас мы не останемся в стороне. Уже разработан ряд мер в помощь заемщикам пострадавшим от коронавирусной инфекции. Например, банк временно отметил начисление пени за просрочку по кредитам для розничных клиентов. Длительность просроченной задолженности не должна превышать 90 дней.

Для тех, чьи доходы упали более чем на 30% из-за ситуации с пандемией, Газпромбанк предлагает полноценные кредитные каникулы. Так что мы снова рядом, работаем как обычно и готовы помочь.