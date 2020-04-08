2020-04-08T15:09:54+03:00
Экономика

Ленинградская область вошла пятерку регионов-лидеров по благоустройству

В рейтинге «Формирование комфортной городской среды» определили самые комфортные места России
Ксения БОГДАНОВА
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Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.
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Ленинградская область вошла в первую пятерку самых комфортных регионов России и заняла четвертое место в рейтинге по реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Места в рейтинге распределялись по итогам 2019 года среди 84 субъектов РФ. В топ-5 самых комфортных регионов также вошли Московская, Калужская, Тульская и Свердловская области.

Рейтинг комфортности позволяет оценить общую работу, которую провели власти каждого города и региона за прошедший год. Он составлялся Минстроем РФ сразу по 35 показателям: это не только благоустройство и чистота улиц, но и многие другие факторы, из которых складывается комфортная жизнь горожан. Распределяя места, эксперты учитывали то, как благоустройство в муниципалитетах кооперируется с другими программами, подсчитывали, сколько проектов победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, среднее значение IQ «Умный город», привлечение к общественным мероприятиям добровольцев. Учитывалось и мнение жителей города — то, как они оценивают перемены, происходящие в их населенном пункте.

За каждый критерий муниципалитетам начислялись баллы, при этом Ленинградская область набрала 82 балла из 132 возможных.

В этом году, несмотря сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса, работа по формированию комфортной городской среды продолжается. Так, например, Всероссийский конкурс лучших проектов, который проводится ежегодно в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», ушел в онлайн. Разработка и обсуждение проектов благоустройства с жителями городов Ленинградской области продолжится в интернете. Подавать свои заявки на конкурс в этом году собираются Кириши, Волхов, Коммунар, Ивангород, Новая Ладога, Подпорожье и Сясьстрой.

Муниципалитеты Ленинградской области каждый год побеждают во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, получая значительные федеральные гранты. В феврале этого года, например, победителями стали сразу два города - Гатчина и Сосновый бор. Каждый из них получит на благоустройство по 90 млн. рублей. В 2019 году грант на реализацию своего проекта выиграла Луга. Выделенные из федерального бюджета 75 млн рублей город использует для модернизации главного городского парка и благоустройства набережной реки Луга.

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