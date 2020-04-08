Александр Гудков: Ту шутку про Карбышева придумал я

Известный российский комик, сценарист «Вечернего Урганта» и Comedy Woman, автор нашумевших клипов Филиппа Киркорова, продюсер ведущих юмористических интернет-шоу Александр Гудков стал героем очередного выпуска программы «Осторожно, Собчак» (выходит в Youtube).

Разговор во многом строился вокруг темы природы юмора, о разнице культурных кодов США и России, определяющих формат шуток в этих странах. В ходе интервью ведущая Ксения Собчак вспомнила скандал 2018-2019 годов, когда актрису Наталью Медведеву обвинили в осквернении Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, зверски замученного фашистами в феврале 1945 года - его поливали ледяной водой на морозе до тех пор, пока он не скончался. В 2018 году всплыла старая запись Comedy Woman от 2013 года, где Медведева, на тот момент еще участница этого шоу, участвует в репризе вместе с еще двумя актрисами, и в комическом ключе упоминает Карбышева («Тихо! Чувствуете? Прям холодок по спине пробежал? - А, это мужик из рекламы «Ментоса» дыхнул! - Нет, это замерзший дух генерала Карбышева и приобнял!»).

Сценка вызвала негодование в обществе, в том числе возмутились и потомки замученного генерала. Медведевой пришлось оправдываться — актриса сказала, что не знала, что в реплике речь идет о реальном человеке: она полагала, что это просто фамилия.

«Я - автор этой шутки, - признался Александр Гудков в шоу «Осторожно, Собчак!» - Для меня это был ликбез, чтобы люди хотя бы понимали, кто такой генерал Карбышев. Я писал по нему реферат, я знаю, как умер генерал. Эта шутка прозвучала в 2013 году. Когда Наташа ее говорила, она не понимала [о ком идет речь], и никто внимания не обращал. [Все думали, что] Гудок придумал какую-то фамилию смешную. Я знаю историю генерала Карбышева и чту его память».

Комик был удивлен резкой негативной реакцией: «Это шутка ни в коем случае не затрагивает тему войны. Это вообще шутка о неком привидении, которое обняло девочку. Я прошу прощения за все, что пережила Наташа Медведева. Все камни должны лететь в мой огород».

Гудков также признался, что тяжело переживает каждый раз, когда за шутками люди видят что-то еще: «Я горю внутри огнем, когда вижу этот нелепейший бред».

В качестве еще одного примера он рассказал историю шутки про рэпера-колясочника Рэма Диггу. Шутку придумал подписчик youtube-шоу «Плохие шутки», где Гудков ее зачитал вслух. Звучит она так: «Чем отличаются слухи от Рэма Дигги? Слухи ходят». По словам Гудкова, после этого поклонники рэпера ему стали угрожать физической расправой. Комик считает, что в этой шутке нет издевательств над инвалидом, зато «есть то самое равноправие, за которое борются ребята, у которых нет руки или ноги».

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Скандальная шутка, которая вышла в эфир канала «ТНТ», могла стоить озвучившей ее актрисе Натальи Медведевой карьеры. Выпуск Comedy Woman с ее участием опубликован аж в 2013 году и, что немаловажно, за пару дней до 68 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. (подробности)