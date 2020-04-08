Остаться в живых: бойцы UFC собираются драться на частном острове каждую неделю

Скандальная отмена боя Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном превращается в грандиозный исторический проект. Глава UFC Дана Уайт в поисках места для этого поединка, возможно, нашел настоящую золотую жилу. Он снял частный остров, и до конца мая собирается каждую неделю туда забрасывать чартерами новых бойцов. Таким образом Уайт хочет провести 8 турниров. Когда весь другой спорт в коме и конкуренции нет, проект может принести огромную прибыль.

Но сначала Тони и Джастин

Остров боев – возможно, проект будущего. Есть вероятность, что 18 апреля Тони Фергюсон и заменивший Хабиба Джастин Гэтжи будут биться не где-то в океане, а в индейской резервации в Калифорнии.

СМИ утверждают, что турнир UFC 249 состоится в казино Tachi Palace Resort Casino. Там не действуют ограничения спортивной комиссии. А уже когда пройдет это многострадальное мероприятие, придет черед таинственного острова. И если все получится, это будет грандиозный проект.

Таинственный остров

У побережья США полно маленьких частных островов. Ими владеют многие богатые и знаменитые люди. Чаще всего на таких островках есть туристическая инфраструктура – роскошные отели, закрытые пляжи. И все это можно арендовать скопом. Скорее всего, именно такой остров снимает Дана Уайт для того, чтобы провести серию из нескольких турниров.

Дана скрывает, где этот таинственный остров. «Сейчас там создается вся необходимая инфраструктура, - заявил Дана Уайт. - И там смогут участвовать в турнирах бойцы из всех стран. Поскольку я не могу собрать всех иностранных бойцов в США, то у меня будет частный остров, на котором будут собираться все бойцы».

Причем даже бойцы не будут знать, в какой точке на карте они будут драться. Планируется, что за ними будут высылать частные самолеты, и на них спортсмены будут лететь в неизвестность. Еще один яркий штрих интриги в крутую историю.

А как же эпидемия?

Избежать заражения и проникновения на остров коронавируса – это одна из самых сложных задач организаторов.

«Фанатов там не будет, - говорит Дана Уайт. – А все остальные будут предварительно протестированы. Потом опять протестированы. Потом опять и опять. Мы убедимся, что все бойцы здоровы, как и представители спортивной комиссии, судьи, рефери, съемочная команда. Все должны быть в безопасности до, во время и после турнира».

Кажется, это будет самая необычная самоизоляция в это безумное время. И если все у Даны Уайта получится, он до конца мая станет монополистом спортивных событий – во всем мире останутся только бои UFC и чемпионат Белоруссии по футболу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Телеканал РЕН-ТВ покажет турнир UFC 249 без Хабиба Нурмагомедова

18 апреля состоится схватка Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. РЕН ТВ станет единственным федеральным каналом России, на котором можно будет увидеть этот бой абсолютно бесплатно.

Смотрите прямую трансляцию UFC-249 Тони Фергюсон vs Джастин Гэтжи 19 апреля (мск), эксклюзивно на РЕН ТВ!