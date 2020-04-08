У поклонников перехватило дух от Екатерины Климовой в мокрой майке и дерзком мини

Екатерина Климова во время пандемии коронавируса находится вместе с четырьмя детьми в своем особняке в элитном поселке Павлово по Новорижскому шоссе. Многодетная мама не унывает и сохраняет оптимизм. Конечно, ее тревожит происходящее, однако актриса считает, что сейчас всем необходимо быть рядом с близкими.

Екатерина Климова во время самоизоляции продолжает разбирать фотоархивы. На этот раз 42-летняя актриса опубликовала серию снимков с моря. Она показала, как порезвилась с детьми на пляже.Не секрет, что звезда уделяет максимум своего внимания наследникам и почти всегда путешествует в их компании.

Екатерина с грустью вспомнила веселую и беззаботную жизнь до пандемии коронавируса. "Воспоминания, как сны, реальность, как фантастика", - подписала она яркие кадры.

klimovagram Екатерина Климова с сыновьями Матвеем и Корнеем

Актриса предстала на фото в короткой юбке с воланами и майке. Она с удовольствием резвилась с детьми на берегу моря, поэтому ее одежда намокла. Климова продемонстрировала подтянутую фигуру и плоский животик.

У поклонники перехватило дух от вида своей любимицы. Они засыпали кинозвезду множество комплиментов. "Как приятно смотреть на вашу семью!", "Екатерина, какая же вы красавица", "Вы настоящая красоточка", "Вы рядом с мальчиками как старшая сестра. Молча завидую вашему цветущему виду", "Идеальная стройняшка", - пишут фолловеры.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года. Сейчас звезда абсолютно свободна и не исключает, что однажды встретит мужчину своей мечты и у нее появится пятый ребенок. Говорит, что в этой жизни все возможно, даже самое невероятное.