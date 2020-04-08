2020-04-08T16:48:45+03:00
Общество

Волонтёры помогут пожилым купить продукты и лекарства

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров выступили организаторами всероссийской акции #МыВместе
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Торговая сеть «Пятёрочка» присоединилась к ней и запустила специальную горячую линию для помощи пенсионерам, находящимся на самоизоляции в Москве.

ПОМОЩЬ ОРГАНИЗОВАНА ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ

Главная цель акции - обеспечение пожилых людей продуктами и услугами в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Их, как известно, просят без крайней надобности не выходить из своих квартир и домов.

Теперь любой столичный пенсионер может обратиться на специально выделенную бесплатную (!) горячую линию по номеру 8 800 200 96 20 в Москве с просьбой доставить ему продукты и лекарства. В колл-центре «Пятёрочки» были выделены специальные сотрудники, которые работают только на этом направлении.

Заявки мгновенно попадают в ситуационный центр «Мосволонтёр», сотрудники которого связываются с пожилым человеком напрямую и уточняют необходимые детали: конкретный список продуктов и лекарств, адрес и сроки доставки. На этом этапе к доброму делу подключаются волонтёры. Они приобретают продукты в «Пятёрочке», а лекарства в ближайшей аптеке и доставляют пожилому человеку до двери. Расчёт происходит строго на основании кассового чека.

Что делать пожилым людям, если они живут не в Москве? Для них абсолютно во всех остальных регионах страны есть другой телефон горячей линии #МыВместе 8 800 200 34 11.

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?

«В сегодняшней непростой ситуации мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать тех, кто в этом особенно нуждается – пожилых людей, - отмечает Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров. – В рамках онлайн-марафона «Корзина доброты» мы собираем продукты для пожилых людей в период самоизоляции, а также стараемся ограничить контакты пожилых людей в период пандемии в наших магазинах, введя специальные часы для их визитов. Уверен, что наш совместный проект позволит помочь нашим бабушкам и дедушкам преодолеть этот тяжёлый период».

Чтобы стать волонтёром нужно зарегистрироваться на сайте проекта мывместе2020.рф, зайдя в раздел «Стать волонтёром» и выбрав нужное направление - помощь пожилым людям в экстренной ситуации. Далее все желающие проходят короткую процедуру регистрации (либо входят в систему через свой аккаунт в соцсетях VK или FB) и телефонный инструктаж. После этого данные передаются в ресурсный центр «Мосволонтёр», где вся информация о зарегистрировавшихся обрабатывается и на её основании распределяются поступившие заявки. Всё: можете приступать к работе. Не забудьте получить средства индивидуальной защиты и удостоверение волонтёра. Заявок для помощи пожилым людям сейчас много.

Для тех пожилых людей, кто готов самостоятельно приходить в магазины за продуктами, торговая сеть «Пятёрочка» создала условия, позволяющие уменьшить количество их контактов с другими людьми: в магазинах специально выделены для этого часы – с открытия и до 10 утра по понедельникам и четвергам.

ВАЖНО!

Торговая сеть «Пятёрочка» на период действия карантинных мер и самоизоляции предоставляет скидку социальным работникам и волонтёрам при предъявлении соответствующего документа - удостоверения или бейджа. Ею можно воспользоваться во всех магазинах «Пятёрочка» в первой половине дня (до 13:00) по понедельникам в размере 10 %, в остальные дни - 5%. В части регионов повышенная скидка 10% будет действовать и в другие дни недели.

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