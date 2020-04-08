"Не было бы счастья, да несчастье помогло", - гласит известная присказка. Наступившая весна, пандемийные страхи и самоизоляция вызвали всплеск творчества по всему миру. Стихотворение "Карантин" Эдуарда Шифрина родилось из повестки сегодняшнего дня.

«Карантин над землей, карантин, стала чище в каналах вода». Строки так и просятся стать песней. Но за кажущейся легкостью восприятия и ироничным звучанием первых строк скрывается важный общечеловеческий смысл: "Только на День Есть Я и Ты", - пишет автор.

Звучание "Карантина" Шифрина отсылает к известному стихотворению Кочеткова "С любимыми не расставайтесь" и к не менее известным строчкам Евтушенко: "И нужно обняться, чтоб вниз не сорваться, а если сорваться - сорваться вдвоем".

«Не покидайте своих любимых. Будьте с ними вместе рядом, особенно в эту непростую для нас минуту», - говорит нам автор.

И с этим нельзя не согласиться.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Эдуард Шифрин - кандидат технических наук, бизнесмен, меценат, автор книг «От бесконечности до человека», а также детского романа «Путешествие с суши в страну разума», знакомящего юных читателей с квантовой физикой и классической моралью. Произведение вышло в свет на английском языке и получило много положительных отзывов у зарубежной публики. В ближайшее время роман появится и на российском книжном рынке.