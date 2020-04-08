СК России нашел еще одного виновного в убийстве Ивана Крапивина

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела специального учета ФКУ «Областная больница УФСИН России по Архангельской области». Он, как начальник исправленного учреждения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

- По данным следствия в результате допущенной халатности начальником отдела специального учета в суд не были направлены необходимые документы в отношении освободившегося из мест лишения свободы Романа Пронина для постановки на административный учет. Это не позволило организовать в отношении него контроль и профилактическую работу. Указанная преступная халатность привела к тому, что Пронин в мае 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил покушение на убийство Натальи Крапивиной и убийство пытавшегося ее защитить сына – несовершеннолетнего Ивана Крапивина, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Начальнику исправленного учреждения за халатность грозит пять лет лишения свободы.

Напомним, в 2017 году нетрезвый сосед Крапивиных Роман Пронин, напал с ножом на мать мальчика, которому на тот момент было всего 14 лет. Он трижды ударил Ваню гантелью по голове, женщине же причинил 27 ножевых ранений. Иван предпринял попытку защитить маму, взяв смертельный удар на себя.

Ранее уже судимый за убийство Роман Пронин получил за очередное преступление 20 лет и 6 месяцев лишения свободы, а северодвинец Иван Крапивин, защитивший мать от пьяного соседа Указом Президента России был награжден посмертно орденом Мужества.

- Этот самоотверженный поступок навсегда останется олицетворением истинных человеческих ценностей, а мужество, проявленное Иваном, будет напоминанием сверстникам о настоящем подвиге и любви к близким, - отметила Петренко.