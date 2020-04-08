Онлайн-тренировки от известных спортсменов

На официальном сайте Фонда Росконгресс появился обзор онлайн-тренировок, подготовленных соорганизаторами и партнерами спортивных программ экономических форумов, звездами спорта и шоу-бизнеса. Актуальными методиками поделились сеть фитнес-клубов World Class и другие представители индустрии. Таким образом пользователи сайта roscongress.org получают возможность найти для себя интересные комплексы упражнений и продолжить заниматься спортом, соблюдая режим самоизоляции.

Эта инициатива полностью совпадает с призывом президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха: «Оставайся дома! Оставайся здоровым!», который поддержали многие именитые спортсмены, продемонстрировав, как можно заниматься в домашних условиях.

В дальнейшем Фонд Росконгресс намерен развивать онлайн-форматы спортивных мероприятий.

«Спортивные проекты Фонда Росконгресс уходят в онлайн. В ближайшее время будут представлены как новые спортивные челленджи, тренировочные комплексы, так и деловая программа, посвященная функционированию спортивной отрасли в период пандемии. Кроме этого, на регулярной основе будет выходить дайджест для своевременного информирования наших друзей, партнеров и участников рынка спортивной индустрии об актуальных тенденциях и трендах в мире экономики спорта», – сообщил заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Спорт и фитнес включены в утвержденный Правительством список отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Проведение всех соревнований на территории Российской Федерации было приостановлено с 18 марта 2020 года распоряжением Министерства спорта. С 23 марта приостановили работу фитнес-клубы и спортивные объекты, оказывающие услуги населению.

В этой связи отрасли особенно важна любая информационная поддержка, будь то формирование дискуссионных площадок для выработки эффективных решений по преодолению сложившегося кризиса или популяризация здорового образа жизни в условиях самоизоляции.