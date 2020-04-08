2020-04-08T20:31:56+03:00
Экономика

#МЫВМЕСТЕ: бизнес и общественные организации объединяются

Фонд Росконгресс и Общероссийский народный фронт подписали соглашение о сотрудничестве
Поделиться:
Фото: Фонд Росконгресс.Фото: Фонд Росконгресс.
Изменить размер текста:

Фонд Росконгресс и Общероссийский народный фронт подписали соглашение с целью развития долгосрочного и эффективного сотрудничества. Подписи в документе поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Соглашение предполагает взаимодействие по нескольким направлениям, среди которых: популяризация идей волонтерства и корпоративной социальной ответственности, взаимная консультационная, информационная и экспертная поддержка, обмен информацией, укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами, продвижение в информационном поле тем, связанных с проведением совместно организуемых мероприятий, и другие.

«В преддверии празднования в России 75-летия Победы поддержка людей пожилого возраста, находящихся в режиме самоизоляции, имеет особое значение. Инициатива Фонда Росконгресс – яркий пример того, как крупные социально ответственные организации, вкладывают свои усилия и участвуют в жизни общества. Сегодня люди старшего поколения нуждаются в нашей помощи и защите как никогда», – подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Антон Кобяков.

Отдельное внимание уделяется совместной работе в условиях распространения нового типа коронавируса COVID-19. Так, Общероссийским народным фронтом при поддержке Фонда Росконгресс, а также Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком», реализован проект общероссийской горячей линии по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска, «Мы вместе». Инициатором проекта выступила руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Мария Киселева.

Работу по привлечению партнеров к акции #мывместе и адресной помощи тем, кто в ней нуждается, осуществляет Фонд Инносоциум, социальная платформа Фонда Росконгресс.

«Мы живем в то время, когда бизнес, общественные организации, волонтерские центры и ассоциации должны объединяться с единой целью – помочь и поддержать тех, кто нуждается в этом. Уверен, что то, что мы совместно реализуем в части работы общероссийской горячей линии при тесном взаимодействии с Общероссийским народным фронтом и четкой координации действий, позволяет сегодня принимать, обрабатывать и выполнять все заявки от старшего поколения граждан Российской Федерации», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Сотрудничество с Фондом Росконгресс дало нам возможность в круглосуточном режиме обеспечивать прием звонков от людей пожилого возраста. Для нас это очень важно», – подчеркнул руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Согласно подписанному соглашению, Фонд Росконгресс приобретает статус и осуществляет функции как Генеральный партнер Общероссийского народного фронта по организации и координации работы круглосуточной общероссийской горячей линии для пожилых и маломобильных граждан, находящихся в самоизоляции «Мы вместе».

Колл-центр работает в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору с Москвой
В России нет повторных случаев заражения коронавирусом
Донбасс и Украина договорились об обмене пленными по формуле «10 на 8»
Россия готова сократить нефтедобычу на 14% в рамках ОПЕК+
Список россиян, желавших вернуться на родину, содержал около 15 тыс. несоответствующих действительности данных
«Это очень существенно»: губернатор Самарской области оценил меры президента по поддержке семей с детьми
Распространение коронавируса в Британии: число умерших за сутки достигло рекордной отметки
Российские школы могут досрочно завершить учебный год
Собянин объяснил, почему Москву нельзя полностью закрыть
Трамп позвал избирателей Сандерса в свою Республиканскую партию
В Ассоциации туроператоров рассказали, ждет ли Россию срыв туристического сезона
В Москве появились новые сервисы бесконтактной доставки
Берни Сандерс решил выйти из президентской гонки в США
Путин прокомментировал вопрос ограничения транспорта в регионах
Путин поручил направить региональные планы по коронавирусу в рабочую группу Госсовета и кабмину
"Нашу страну это минует": Врач Симон Мацкеплишвили рассказал, что Россия идет по благополучному сценарию с копонавирусом
«В сказку - из дома»: волонтеры будут читать детям книги по телефону горячей линии
Андрей Турчак: Президент поддержал позицию «Единой России» по расширению возможностей использования «ипотечных каникул»
Специалист рассказал, как пожилые люди заражаются коронавирусом
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению
Центробанк: «истощенность» российской экономики может привести ко второй вспышке коронавируса
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти больниц в Москве
Самолёт с россиянами вылетел из Мальдив в Москву
"Выбора сейчас нет": Путин призвал россиян соблюдать режим изоляции
Иммунолог рассказал, защищает ли от коронавируса привика против туберкулеза