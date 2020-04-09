Число заболевших коронавирусом в Москве на 9 апреля 2020 выросло почти до 6000 человек

По состоянию на утро 9 апреля число заболевших коронавирусом в Москве равняется 5841 человеку. Все они находятся под наблюдением врачей в инфекционных клиниках или проходят лечение на дому. Такие данные опубликованные на официальном сайте столичной мэрии. Информацию сюда передает московский оперштаб по противодействию распространению COVID-2019.

По данным мэрии на 9 апреля, от инфекции скончался 31 пациент. Число выписанных из-под медицинского наблюдения - 270 человек. Накануне инфекцию диагностировали еще у 660 горожан.

Кроме того, в Москве продолжают делать тысячи анализов на коронавирус в сутки. Только за прошлый месяц их число превысило 200 тысяч проб. Проверяют не только тех, кто обратился в больницы, но и так называемую группу риска. Это врачи, а также все, кто контактировал с заболевшими.

Отметим, что в Москве действует режим полной самоизоляции. Всем нарушителям положен штраф: 4000 рублей пешеходам и по 5000 рублей в случае повторного нарушения и водителям. Полиция может наказать любого горожанина, кто вышел на улицу без уважительной причины. К таковым относятся поездка на работу, поход за продуктами, в аптеку или больницу, а также прогулку с питомцем не далее 100 метров от места жительства.

В России общее число заболевших коронавирусом приближается к девяти тысячам пациентов.

Накануне Владимир Путин рассказал, как власти будут бороться с эпидемией и мерах поддержки граждан и бизнеса. В Москве мэр Сергей Собянин объявил о начале выплат пособий по безработице.