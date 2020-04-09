2020-04-09T02:32:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 9 апреля 2020: В Москве вылечили 270 человек, за нарушение самоизоляции начнут выписывать штрафы

«КП» собрала последние новости о коронавирусе в Москве на 9 апреля 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последние сутки в Москве зарегистрировали еще 660 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавирусов, всего в столице с начала распространения инфекции выявлен 5 841 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Цифры по России – 8672 случая в 81 регионе.

При этом в Москве число пациентов, которых успешно вылечили от коронавирусной инфекции, увеличилось до 270. Только за прошедшие сутки выздоровели после лечения от коронавируса 48 пациентов.

За минувшие сутки в Москве от коронавируса скончались семь человек в возрасте от 46 до 90 лет.

После очередного обращения президента Владимира Путина к гражданам России, сделал заявление и мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что с 9 апреля потерявшим из-за коронавируса работу, начнут перечислять специальные выплаты. Мэр города поручил разработать простую и технологичную схему получения доплаты. Теперь стало понятно, кому пособие по безработице положено, и какие сроки выплаты.

На днях наш корреспондент Андрей Абрамов прошелся по пустой Москве, рискуя нарваться на штраф, но теперь без шуток - премьер-министр Михаил Мишустин подписал соглашение правительства Москвы и МВД, которое позволит полицейским выписывать штрафы за нарушение самоизоляции.

Тем временем, вирусолог Павел Волчков советует посидеть дома и потерпеть, чем ослабить карантин и растянуть его потом еще на три месяца, а московские таксисты взяли пример с коллег из Лондона и стали устанавливать в машинах прозрачные перегородки – для безопасности пассажиров и водителя.

В Московском зоопарке, как рассказала «КП» гендиректор Светлана Акулова, животные скучают по посетителям, проснулись еноты, появились скидки на билеты – карантин же закончится, а панд Жуи и Диндин обеспечили китайским бамбуком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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