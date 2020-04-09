2020-04-09T11:30:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Доминикане, последние новости на 9 апреля 2020: общее количество зараженных превысило 2 000

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Доминикане на 9 апреля 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Динамика заболеваемости идет вверхДинамика заболеваемости идет вверхФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Изменить размер текста:

За последний день в республике зарегистрировали 155 новых случаев заражения COVID-2019, итого 2 111 инфицированных за время эпидемии. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Доминикане на 9 апреля 2020 года.

В настоящее время в активной фазе болезнь протекает у 1 953 человек. Тем не менее, в стране каждый день выписывают людей из больниц, за сутки еще 14 человек полностью вылечились от опасного вируса. Всего в республике завершили лечение от COVID-2019 50 человек.

На данный момент в Доминикане количество выздоровевших в два раза меньше, чем погибших. За день умерли 10 человек, общее число жертв коронавируса составляет 108 человек.

График заболеваемость продолжает идти вверх, несмотря на ограничительные меры, принятые государством. Напомним, президент Доминиканы Данило Медина продлил режим ЧС на 25 дней, также в республике действует комендантский час до 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На меня чихнули - теперь я болен»: Сотрудники «скорой» из Петербурга рассказали, на какие вызовы им приходится выезжать из-за коронавируса
Врачи неотложки жалуются, что в последнее время горожане прикрываются высокой температурой только ради того, чтобы у них на дому взяли тест на коронавирус
Новости 24
Сборная России осталась на 38 месте в рейтинге ФИФА из-за пандемии коронавируса
В Госдуме предложили субсидировать некоторые компании для выплат сотрудникам
Главный злодей кино: Назван актер с самым большим числом отрицательных ролей
Изоляция довела 14% пар до регулярных ссор, а 5 % задумались о разрыве отношений
Мишустин оценил идею «Единой России» по расширению кредитных каникул
С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16»
Правительство поддержало предложение «Единой России» об ограничении роста цен на продукты
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского газа
Половина новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет
Число заражённых коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек
Число умерших от коронавируса в России 9 апреля увеличилось на 13
Роспотребнадзор: Тест на коронавирус можно сдать в лабораториях ведомства, а также 200 государственных и 22 частных
На время самоизоляции цены на аренду домов подскочили на треть
В Беларуси манекены с лицами болельщиков наблюдали за футбольным матчем между "Динамо" и "Шахтёром"
Пилот нарисовал в небе пасхального кролика
В Москве провели первые переливания плазмы из крови 11 вылечившихся от коронавируса пациентов
Южная Корея приостановит безвизовый режим для 90 стран, включая Россию
Курс рубля 9 апреля 2020 года: доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 17 марта, евро опустился до 81 рубля
Роспотребнадзор: Роста числа внебольничных пневмоний в России нет
В Бразилии новорождённый c коронавирусом умер на 4 день жизни
Число выздоровевших от коронавируса в Москве 9 апреля увеличилось до 313 человек
Bloomberg: Ущерб мировой экономике от коронавируса составит 5 триллионов долларов
Опубликован тест, переживут ли ваши легкие коронавирус
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Власти Саудовской Аравии взяли на себя выплату зарплат компаний на время пандемии коронавируса
Россияне младше 23 лет оказались самыми подготовленными к экономическому кризису