Коронавирус в Доминикане, последние новости на 9 апреля 2020: общее количество зараженных превысило 2 000

За последний день в республике зарегистрировали 155 новых случаев заражения COVID-2019, итого 2 111 инфицированных за время эпидемии. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Доминикане на 9 апреля 2020 года.

В настоящее время в активной фазе болезнь протекает у 1 953 человек. Тем не менее, в стране каждый день выписывают людей из больниц, за сутки еще 14 человек полностью вылечились от опасного вируса. Всего в республике завершили лечение от COVID-2019 50 человек.

На данный момент в Доминикане количество выздоровевших в два раза меньше, чем погибших. За день умерли 10 человек, общее число жертв коронавируса составляет 108 человек.

График заболеваемость продолжает идти вверх, несмотря на ограничительные меры, принятые государством. Напомним, президент Доминиканы Данило Медина продлил режим ЧС на 25 дней, также в республике действует комендантский час до 18 марта.