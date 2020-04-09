2020-04-09T11:29:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Китае, последние новости на 9 апреля 2020: новые случаи заражения завезены из-за границы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 9 апреля 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Власти Китая утверждают, что больше половины зараженных прибыли из-за границыВласти Китая утверждают, что больше половины зараженных прибыли из-за границыФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В КНР продолжают фиксировать новые случаи заражения, но власти утверждают, что большая часть из них завезена из-за границы. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 9 апреля 2020 года.

За последний день зарегистрировано 62 человека, инфицированных коронавирусом. 25 из них — граждане КНР, которые въехали в страну через Приморье. Ранее, в китайской провинция Хэйлунцзян зарегистрировали 20 больных COVID-2019, которые вернулись на родину из России.

В настоящий момент 1 190 пациентов находятся под наблюдением. В республике продолжают активно выписывать людей. За последний день от COVID-2019 излечилось 112 человек, итого 77 279 выздоровевших.

Однако без жертв тоже не обошлось. За сутки вирус унес жизни двух человек, хотя еще день назад не было зарегистрировано ни одного факта смерти. Всего в Китае погибло 3 333 человека.

Напомним, на неделе власти Китая открыли Ухань после 76 дней изоляции, тем самым объявив окончание эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На меня чихнули - теперь я болен»: Сотрудники «скорой» из Петербурга рассказали, на какие вызовы им приходится выезжать из-за коронавируса
Врачи неотложки жалуются, что в последнее время горожане прикрываются высокой температурой только ради того, чтобы у них на дому взяли тест на коронавирус
Новости 24
Сборная России осталась на 38 месте в рейтинге ФИФА из-за пандемии коронавируса
В Госдуме предложили субсидировать некоторые компании для выплат сотрудникам
Главный злодей кино: Назван актер с самым большим числом отрицательных ролей
Изоляция довела 14% пар до регулярных ссор, а 5 % задумались о разрыве отношений
Мишустин оценил идею «Единой России» по расширению кредитных каникул
С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16»
Правительство поддержало предложение «Единой России» об ограничении роста цен на продукты
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского газа
Половина новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет
Число заражённых коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек
Число умерших от коронавируса в России 9 апреля увеличилось на 13
Роспотребнадзор: Тест на коронавирус можно сдать в лабораториях ведомства, а также 200 государственных и 22 частных
На время самоизоляции цены на аренду домов подскочили на треть
В Беларуси манекены с лицами болельщиков наблюдали за футбольным матчем между "Динамо" и "Шахтёром"
Пилот нарисовал в небе пасхального кролика
В Москве провели первые переливания плазмы из крови 11 вылечившихся от коронавируса пациентов
Южная Корея приостановит безвизовый режим для 90 стран, включая Россию
Курс рубля 9 апреля 2020 года: доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 17 марта, евро опустился до 81 рубля
Роспотребнадзор: Роста числа внебольничных пневмоний в России нет
В Бразилии новорождённый c коронавирусом умер на 4 день жизни
Число выздоровевших от коронавируса в Москве 9 апреля увеличилось до 313 человек
Bloomberg: Ущерб мировой экономике от коронавируса составит 5 триллионов долларов
Опубликован тест, переживут ли ваши легкие коронавирус
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Власти Саудовской Аравии взяли на себя выплату зарплат компаний на время пандемии коронавируса
Россияне младше 23 лет оказались самыми подготовленными к экономическому кризису