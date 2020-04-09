Коронавирус в Китае, последние новости на 9 апреля 2020: новые случаи заражения завезены из-за границы

В КНР продолжают фиксировать новые случаи заражения, но власти утверждают, что большая часть из них завезена из-за границы. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 9 апреля 2020 года.

За последний день зарегистрировано 62 человека, инфицированных коронавирусом. 25 из них — граждане КНР, которые въехали в страну через Приморье. Ранее, в китайской провинция Хэйлунцзян зарегистрировали 20 больных COVID-2019, которые вернулись на родину из России.

В настоящий момент 1 190 пациентов находятся под наблюдением. В республике продолжают активно выписывать людей. За последний день от COVID-2019 излечилось 112 человек, итого 77 279 выздоровевших.

Однако без жертв тоже не обошлось. За сутки вирус унес жизни двух человек, хотя еще день назад не было зарегистрировано ни одного факта смерти. Всего в Китае погибло 3 333 человека.

Напомним, на неделе власти Китая открыли Ухань после 76 дней изоляции, тем самым объявив окончание эпидемии.