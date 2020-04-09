2020-04-09T11:29:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 9 апреля 2020: россияне опять не смогли вернуться домой

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 9 апреля 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: Эдуард ФадюшинФото: Эдуард Фадюшин
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Последние два дня рост заболеваемости в стране идет на спад. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 9 апреля 2020 года.

За прошедший день в Индии выявили 169 инфицированных коронавирусом, в настоящее время в стране болеет 4 848 человек. Также растет число выздоровевших людей: за сутки из больниц выписали 47 человек. Итого 468 переболевших COVID-19. Жертвами вируса стали 14 пациентов, общее количество погибших составляет 164 человека.

Россияне опять застряли в Индии

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии, запланированные на 8 и 9 апреля, из-за отзыва разрешения Росавиации. В среду и в четверг российские граждане должны были вернуться на родину. Прибытие первого самолета из Тривандрума было запланировано в аэропорту «Кольцово» в 20:30 по московскому времени. Второй рейс должен был вернуться из Гоа 9 апреля в 20:40.

Генконсульство России в Индии посоветовало туристам не спешить выписываться из номеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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