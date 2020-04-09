2020-04-08T23:48:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 9 апреля 2020

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 9 апреля 2020 года
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число заболевших коронавирусом в России на 9 апреля 2020 года достигло 8678 человек, увеличившись за минувшие сутки на 1161. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Основной прирост числа заболевших COVID-19 пришелся на Москву (5841, +660), Московскую область (549, +95), Санкт-Петербург (329, +34), Ленинградскую (94, +32), Нижегородскую(80, +24), Мурманскую(43, +25) и Липецкую области (44, +18), а также Республики Марий Эл (40, +27), Коми (119, +18), Ингушетия (25, +18) и Краснодарский край (85, +24).

Число благополучно излечившихся от COVID-19 c начала эпидемии достигло 598, за минувшие сутки больницы покинули 93 россиянина. В целом по стране зафиксировано 74 смертельных случая, 38 из них - в Москве.

Число проведенных тестов на коронавирус превысило 910 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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