Коронавирус в России, последние новости на 9 апреля 2020: Бизнесу и медикам пообещали спецвыплаты

Президент РФ Владимир Путин уже в третий раз обратился к нации в связи с коронавирусной эпидемией. Основными темами выступления главы государства стали меры социальной и экономической поддержки граждан и бизнеса в период карантина.

А также дополнительные выплаты для медицинского персонала, который находится на переднем крае борьбы с COVID-19. В частности, президент предложил приравнять их к военнослужащим на передовой: работающие непосредственно с больными медики получат повышенные страховые гарантии из федерального бюджета также, как это сделано для военнослужащих ВС РФ. На эти цели выделено более 10 млрд рубей.

Кроме того, 33 млрд рублей из федерального бюджета направят на создание новых коек в больницах, еще 13 млрд - на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и реанимобилей.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторных случаев заболевания коронавирусом в России не зафиксировано - если человек переболел один раз, в дальнейшем он остается здоров. Также она отметила, что за прошедшие три месяца вирус изменился мало, и текущие средства тестирования остаются эффективными.

Оснований жестко ограничивать работу предприятий в регионах на данный момент нет, добавляют в ведомстве.

Вместе с тем в социальных сетях и мессенджерах растет число фейков по теме коронавируса, зачастую весьма изощренно исполненных. Рассказываем на примерах, как сохранить критическое мышление и не поддаваться на психологические уловки.