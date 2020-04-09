Коронавирус в Казахстане, последние новости на 9 апреля 2020: на лечении 666 зараженных, семеро умерли

На утро 9 апреля в Казахстане коронавирус официально подтвержден уже у 727 заболевших. Зараженных Covid-19 за минувшие сутки в стране стало на 30 человек больше. Накануне прирост зараженных составлял 35 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Казахстане теперь составляет 7 человек. Больше всего умерших в Акмолинской области – три человека. В Карагандинской, Туркестанской областях и в городах Нур-Султан и Шыкмент – по одному смертельному случаю от коронавируса.

Всего сегодня в больницах Казахстана находятся уже 666 человек. Врачи сражаются за жизнь 21 из них.

За минувшие сутки от коронавируса излечились восемь пациентов и смогли отправится домой. Теперь официально излечившихся от коронавируса в Казахстане 54 человека: в Нур-Султане – 29, в Алматы – 23 и по одному в Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.

Большинство пациентов, у которых обнаружили Covid-19 в Казахстане заразились внутри страны при контакте с другими носителями вируса.

Последние новости о коронавирусе в Казахстане, количество зараженных распределяется по территории страны таким образом:

Нур-Султан – 223

Алматы – 119

Кызылординская область – 85

Карагандинская область – 55

Жамбылская область – 45

Акмолинская область – 43

Атырауская область – 36

Туркестанская область – 34

Северо-Казахстанская область – 25

Шымкент – 23

Актюбинская область – 11

Алматинская область – 10

Восточно-Казахстанская область – 6

Мангистауская область – 6

Костанайская область – 3

Западно-Казахстанская область – 2

Павлодарская область – 1