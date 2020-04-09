2020-04-09T11:28:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казахстане, последние новости на 9 апреля 2020: на лечении 666 зараженных, семеро умерли

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Казахстане на 9 апреля 2020 года
Александр Уриевский
Поделиться:
Число зараженных под наблюдением в Казахстане выросло до 666 человекЧисло зараженных под наблюдением в Казахстане выросло до 666 человек
Изменить размер текста:

На утро 9 апреля в Казахстане коронавирус официально подтвержден уже у 727 заболевших. Зараженных Covid-19 за минувшие сутки в стране стало на 30 человек больше. Накануне прирост зараженных составлял 35 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Казахстане теперь составляет 7 человек. Больше всего умерших в Акмолинской области – три человека. В Карагандинской, Туркестанской областях и в городах Нур-Султан и Шыкмент – по одному смертельному случаю от коронавируса.

Всего сегодня в больницах Казахстана находятся уже 666 человек. Врачи сражаются за жизнь 21 из них.

За минувшие сутки от коронавируса излечились восемь пациентов и смогли отправится домой. Теперь официально излечившихся от коронавируса в Казахстане 54 человека: в Нур-Султане – 29, в Алматы – 23 и по одному в Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.

Большинство пациентов, у которых обнаружили Covid-19 в Казахстане заразились внутри страны при контакте с другими носителями вируса.

Последние новости о коронавирусе в Казахстане, количество зараженных распределяется по территории страны таким образом:

Нур-Султан – 223

Алматы – 119

Кызылординская область – 85

Карагандинская область – 55

Жамбылская область – 45

Акмолинская область – 43

Атырауская область – 36

Туркестанская область – 34

Северо-Казахстанская область – 25

Шымкент – 23

Актюбинская область – 11

Алматинская область – 10

Восточно-Казахстанская область – 6

Мангистауская область – 6

Костанайская область – 3

Западно-Казахстанская область – 2

Павлодарская область – 1

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На меня чихнули - теперь я болен»: Сотрудники «скорой» из Петербурга рассказали, на какие вызовы им приходится выезжать из-за коронавируса
Врачи неотложки жалуются, что в последнее время горожане прикрываются высокой температурой только ради того, чтобы у них на дому взяли тест на коронавирус
Новости 24
Сборная России осталась на 38 месте в рейтинге ФИФА из-за пандемии коронавируса
В Госдуме предложили субсидировать некоторые компании для выплат сотрудникам
Главный злодей кино: Назван актер с самым большим числом отрицательных ролей
Изоляция довела 14% пар до регулярных ссор, а 5 % задумались о разрыве отношений
Мишустин оценил идею «Единой России» по расширению кредитных каникул
С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16»
Правительство поддержало предложение «Единой России» об ограничении роста цен на продукты
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского газа
Половина новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет
Число заражённых коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек
Число умерших от коронавируса в России 9 апреля увеличилось на 13
Роспотребнадзор: Тест на коронавирус можно сдать в лабораториях ведомства, а также 200 государственных и 22 частных
На время самоизоляции цены на аренду домов подскочили на треть
В Беларуси манекены с лицами болельщиков наблюдали за футбольным матчем между "Динамо" и "Шахтёром"
Пилот нарисовал в небе пасхального кролика
В Москве провели первые переливания плазмы из крови 11 вылечившихся от коронавируса пациентов
Южная Корея приостановит безвизовый режим для 90 стран, включая Россию
Курс рубля 9 апреля 2020 года: доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 17 марта, евро опустился до 81 рубля
Роспотребнадзор: Роста числа внебольничных пневмоний в России нет
В Бразилии новорождённый c коронавирусом умер на 4 день жизни
Число выздоровевших от коронавируса в Москве 9 апреля увеличилось до 313 человек
Bloomberg: Ущерб мировой экономике от коронавируса составит 5 триллионов долларов
Опубликован тест, переживут ли ваши легкие коронавирус
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Власти Саудовской Аравии взяли на себя выплату зарплат компаний на время пандемии коронавируса
Россияне младше 23 лет оказались самыми подготовленными к экономическому кризису