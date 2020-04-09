Коронавирус в Казахстане, последние новости на 9 апреля 2020: на лечении 666 зараженных, семеро умерли
На утро 9 апреля в Казахстане коронавирус официально подтвержден уже у 727 заболевших. Зараженных Covid-19 за минувшие сутки в стране стало на 30 человек больше. Накануне прирост зараженных составлял 35 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Казахстане теперь составляет 7 человек. Больше всего умерших в Акмолинской области – три человека. В Карагандинской, Туркестанской областях и в городах Нур-Султан и Шыкмент – по одному смертельному случаю от коронавируса.
Всего сегодня в больницах Казахстана находятся уже 666 человек. Врачи сражаются за жизнь 21 из них.
За минувшие сутки от коронавируса излечились восемь пациентов и смогли отправится домой. Теперь официально излечившихся от коронавируса в Казахстане 54 человека: в Нур-Султане – 29, в Алматы – 23 и по одному в Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.
Большинство пациентов, у которых обнаружили Covid-19 в Казахстане заразились внутри страны при контакте с другими носителями вируса.
Последние новости о коронавирусе в Казахстане, количество зараженных распределяется по территории страны таким образом:
Нур-Султан – 223
Алматы – 119
Кызылординская область – 85
Карагандинская область – 55
Жамбылская область – 45
Акмолинская область – 43
Атырауская область – 36
Туркестанская область – 34
Северо-Казахстанская область – 25
Шымкент – 23
Актюбинская область – 11
Алматинская область – 10
Восточно-Казахстанская область – 6
Мангистауская область – 6
Костанайская область – 3
Западно-Казахстанская область – 2
Павлодарская область – 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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