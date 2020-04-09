Депутаты Госдумы предложили сократить каждого второго чиновника - «только лучше будет!»

В среду вечером Михаил Мишустин пообщался с думской фракцией ЛДПР. Напомним, ранее премьер уже провел консультации с КПРФ и «Справедливой Россией». Серия консультаций с депутатами предшествует отчету о работе правительства, с которым Мишустин выступит в Госдуме 15 апреля.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский буквально засыпал премьера предложениями. Так, он предложил сократить в этом году единый госэкзамен (ЕГЭ) до одной дисциплины. Сейчас одиннадцатиклассники, чтобы получить диплом об окончании школы, должны сдать три экзамена.

- Один профильный пусть сдадут ребята, условно в июле, в спокойное время. У нас студенческих мест сегодня больше, чем абитуриентов. Давайте один экзамен профильный, а в перспективе и от него отказаться, идти по пути приема, а потом уже отчислять неуспевающих, - предложил Жириновский.

Мишустин к идее отнесся скептически, хотя и пообещал, что министр образования отдельно обсудит эту тему с депутатами.

- Тут такая дискриминация... Я скажу вам откровенно, что мои дети учатся дистанционно сейчас. Если им преподают и они учатся, то многие хотят сдать ЕГЭ. Мы их что в этом ограничим? Здесь нужно как-то подумать, - заметил Мишустин.

Усомнился премьер и в идее Жириновского заменить НДС налогом с продаж.

- Мне рыбаки жаловались: входят в порт мурманский – заплати налог. Так они не продали рыбу еще! И вся рыба ушла в Норвегию. А на Дальнем Востоке – в Японию, в Корею. Мы сами выпихнули наши рыбные запасы в чужие страны. Там не берут налог с вхождения в порт. Налог с продажи! Продал – заработал, тогда заплати налог! - призвал Жириновский.

- Россия добилась очень серьезных успехов, признанных всем миром, в том, что называется эффективное налоговое администрирование налога на добавленную стоимость. Все цепочки НДС в этом смысле в России прозрачны. Вы администрируете именно добавленную стоимость: то, что вы добавили, то, что вы приумножили своим трудом, - именно это облагается. Здесь все отмечают, что он (НДС, - Ред.) более справедлив, чем другие налоги, - возразил Мишустин.

В качестве вишенки на торте Жириновский предложил Мишустину восстановить госмонополию на производство алкоголя, табака, сахара и торговлю ими.

«ЗАБЫТЬ РУКОПОЖАТИЯ НАВСЕГДА!»

Жириновский пожаловался Мишустину, что многие чиновники не соблюдают дисциплину во время коронавируса.

- Продолжают руки жать друг другу, обниматься, целоваться. Должна быть жесткая позиция: забыть рукопожатия навсегда! Инфекции будут каждый год, этот коронавирус не последний. Надо постоянно быть на расстоянии и залы строить с расчетом того, что и министры, и депутаты, все, кто в залах заседаний сидят, расстояние между ними должно быть 2 метра, не меньше. А для этого надо сократить чиновников в два раза и депутатов, и ничего не изменится в стране, только лучше будет! - заявил Жириновский.

Еще Жириновский призвал правительство ориентироваться на IQ при подборе кадров, а также больше опираться в этом вопросе на партии.

- Сегодня машины могут в этом помочь. Чтобы не подбирали кадры по национальному, по гендерному признаку, по землячеству. Это же самое главное – кадровая работа. Подбирают людей, которых мы совершенно не понимаем. Появляется человек, возглавляет службу. Кто он такой, откуда взялся? Во всем мире политические партии формируют кадры. Мы видим, где подлец, а где молодец, герой! - уверял ВВЖ.

- Насчет IQ в работе я согласен. Мы стараемся так и делать – использовать IQ в работе, - улыбнулся Мишустин.

По мнению Жириновского, в кабмине должен быть отдельный вице-премьер по дисциплине.

- С коррупцией как вы будете бороться? Пришел документ в любое ведомство в стране, два часа лежит у одного чиновника – молодец. Потом через день – у другого чиновника, а через день у другого застрял на месяц. Все, вот коррупция пошла. Чиновник держит у себя документ, не принимает решение, не даёт деньги, потому что он ждет взятку, - рассказывал Жириновский.

И предложил действовать радикально: если решение не принимается две недели, и чиновник задерживает документ, то в отношении него выдается представление прокурора.

- Один месяц задержки – административная ответственность, большой штраф. Два месяца задержки – уголовная статья. Тогда мы наведем порядок! - заявил Жириновский.

Мишустин согласился, что дисциплину нужно соблюдать. И рассказал Жириновскому, что в кабмине уже есть человек за нее отвечающий: это вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.