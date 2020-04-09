"Теряя, мы начинаем вспоминать и ценить». Этери Тутберидзе поделилась воспоминаниями о родителях

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, воспитавшая немало звездных фигуристок, в своем личном "Инстаграме" поделилась трогательными воспоминаниями о своих родителях, которые ушли из жизни. Поводом стало день рождения матери Этери Тутберидзе.

- Сегодня моей Мамочке бы исполнился 81 год. Наверное, и дня не проходит, чтобы я мысленно с ней не пообщалась. Моих родителей, к сожалению, уже нет и ничего я не смогу сделать, чтобы увидеть улыбку или услышать их голосок. Постоянно думаю о том, что могла сделать для них живых намного больше, уделять больше внимания. Нам всем не свойственно ценить то, что мы имеем. Воспринимаем все и всех как должное и только теряя, начинаем вспоминать и ценить.

Этери Георгиевна дала совет, сказав, что нужно ценить общение со своими родителями на протяжении всей жизни:

- Уделяйте своим родителям внимание, пока они с нами. Им не так много нужно для радости, как нам когда-то в детстве.

И добавила в конце обращение к своим родителям:

tutberidze.eteri Этери Тутберидзе вспомнила своих родителей

- Мамочка, Папочка я вас очень сильно люблю, — написала Тутберидзе.

Напомним, что осенью 2019 года Этери Георгиевна в личном Инстаграме написала большой эмоциональный пост, поведав много личных деталей о периоде Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

- Мой отец не дожил пол года до Сочинской Олимпиады, моя мать не смогла осознать и порадоваться за только прошедшую Олимпиаду. Дальше - странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте. Обвинения.... От которых больнее уже и не становится, - писала тогда Этери Тутберидзе.