2020-04-09T11:37:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 9 апреля 2020: в стране 60 773 случаев заражения, 7097 человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании
Анна Маркова
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Российских граждан продолжают вывозить из Великобритании вывозными рейсами.Российских граждан продолжают вывозить из Великобритании вывозными рейсами.Фото: Василий Вахрин
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На сегодняшний день ситуация в Великобритании с распространением новой коронавирусной инфекцией усложняется.

Медики продолжают бороться за жизни пациентов, за сутки в Британии скончались почти 938 человек.

По данным Минздрава Великобритании, уже проведено 282 074 тестов по всей Великобритании. Было протестировано 232708 человек, из которых 60 773 дали положительный результат. Сегодняшняя цифра для тестовых данных не включает Чаринг-Кросс и Саутгемптон из-за задержки обработки данных. Погибших от коронавируса на утро, 9 апреля, 7097 человек.

Росавиация с экспертами рабочей группы, координирующей работу по перевозке российских граждан воздушным транспортом, подготовила предварительный график вывозных рейсов.

На 8 апреля в Москву вылетели два рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка и Мале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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