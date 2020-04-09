Георгий Бовт: Путин сделал разворот, чтобы губернаторы не грохнули все

Владимир Путин рассказал, как власти будут бороться с эпидемией коронавируса и как поддержат людей и бизнес. Врачи и медсестры получат дополнительные выплаты. 33 миллиарда рублей выделят на дополнительные койки в больницах. Семьям с детьми от 3 до 7 лет дадут по 5 тысяч рублей. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта — в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие 12 тысяч 130 рублей.

А еще — губернаторов призвали искать баланс. Чтобы в войне с коронавирусом не грохнуть весь малый бизнес в стране. Идет ли речь о подготовке к возвращению к нормальной жизни для россиян? Об этом «КП» рассказал публицист Георгий Бовт.

БЕЗ УКАЗКИ НЕ РАБОТАЮТ

- Важно вообще, что Путин выступил. Уже в третий раз за начало апреля, - сказал «КП» публицист Георгий Бовт. - Потому что Россия – это та страна, где люди хотят видеть, что начальник не только есть, но он руководит, владеет ситуацией, контролирует ее и чего-то там решает. А не как Сталин 22 июня 1941 года, который пропал и появился только 3 июля с обращением «Братья и сестры…».

Эти ошибки ни в коей мере повторять нельзя. Поэтому очень важно, что Путин просто часто обращается к этой теме. И говорит что-то обнадеживающее людям, в том числе. Дает указания. Потому что руководители на местах у нас не привыкли к самостоятельности. Они ждут указаний, они ждут сигналов, директив, как им действовать. Потому что они были дезориентированы во многом - с одной стороны, видели, что вот в Москве предпринимаются жесткие меры, а с другой стороны, правительство не выдает им четких указаний. Теперь подробности посыплются. Потому что наши начальники среднего уровня не умеют без указаний работать. Не надо уповать на то, что они будут творчески это подносить.

А теперь им задан параметр четкий - создать список тех предприятий, которые не должны работать, а все остальные пусть работают. Это понятный критерий. Я думаю, что он дойдет до них до всех.

НЕ ГРОХНУТЬ ВСЕ

- Дури в борьбе с вирусом успели на местах много наделать. Одно дело, когда ты — губернатор - отчитываешься по тому, как ты жестко ввел карантин, а другое дело, ты отчитываешься, как у тебя с экономикой обстоит дело. Вот эти акценты переставлены теперь, - объяснил Бовт. - Существует очень тонкая грань между тем, чтобы не грохнуть экономику, и тем, чтобы не дать все-таки эпидемии у нас достичь тех масштабов, как она достигла в Италии, Испании или даже в США, где тоже не хотели долго вводить жесткие карантинные меры. Но это вылилось в то, что в Нью-Йорке полевые госпитали и морги на улицах города! Вот как не достичь этой стадии и в то же время не обнулить всю экономику, а у нас нет возможности напечатать два триллиона долларов, как в США. Нету! Вот эту грань предстоит пройти. И никто не знает точного ответа на этот вопрос. Его ищут на ходу.

ПОЧЕМУ РЕЗЕРВЫ НЕ ПАЛЯТ И ОЛИГАРХОВ НЕ РАСКОШЕЛИВАЮТ

- Пока у нас есть только пособия на детей, по безработице, снижение налогов и помощь медицине и врачам. Но, например, людей от самих налогов и кредитов никто никого не освобождает. Олигархов не раскошеливают, - констатирует эксперт. - Национализировать ничего не собираются. А с другой стороны, есть понимание того, что число просителей помощи будет возрастать в геометрической прогрессии, чем дольше будет продолжаться карантин.

План поддержки бизнеса мы еще не видели. Пока я вижу, что деньги государство тратить не спешит. Может быть, само государство не знает, каков будет масштаб бедствия. Понятно, что будет большой кирдык. И цены на нефть не вырастут. Они с большой вероятностью будут и дальше падать. Может быть, наступят времена еще сложнее. И уже будет не до спасения ресторанов и кафе, фитнес-центров. А будет нужно платить пособия по безработице, чтобы люди не умерли с голоду. Есть такая угроза. Поэтому это все так и выглядит, - отметил публицист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/771819" frameborder="0"></iframe> Путин: для малого и среднего бизнеса вводится отсрочка по налогам на полгода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перегибы борьбы с вирусом на местах: Самодурство, сухой закон и закрытие границ

Как чиновники в регионах России доходят до крайних и порой удивительных мер, пытаясь остановить пандемию на подступах к своим областям и республикам (подробнее)

Георгий Бовт об обращении президента к народу: «Денег нет, поэтому экономику будут размораживать»

В выступлении президента Путина на селекторном совещании с губернаторами прозвучало два ключевых сигнала. Так считает известный политолог Георгий Бовт, прокомментировавший очередное выступление главы государства для «Комсомольской правды». (подробнее)