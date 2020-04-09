Финалистов конкурса «Учитель будущего» от Сибирского федерального округа объявили в Томске

Он проходил в течение 3 дней и определил 13 лучших команд, которым теперь предстоит встретиться в финале.

На три дня Томский государственный педагогический университет собрал 55 перспективных команд учителей, а также 2 сборные команды студентов педагогических вузов Сибири. Всего 171 человек из восьми регионов Сибирского федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров. По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали: 5 команд Кемеровской области, 3 команды из Новосибирской области, по 2 команды от Алтайского и Красноярского краев, а также одна команда от Иркутской области.

Испытания, которые нужно было пройти конкурсантам, были организованы в формате «педагогического триатлона». Он включал в себя педагогические дебаты, кейс-игру и методический конструктор, где участникам предлагалось разработать технологию межпредметного профиля для решения задачи образовательного процесса.

Елена Белова работает в лицее № 22 города Белово учителем русского языка и литературы. Ее команда оказалась одной из пяти попавших от Кемеровской области в финал конкурса. После церемонии награждения она поделилась своими эмоциями: «На мой взгляд, самое яркое впечатление – это когда ты соединяешься с командой, как со своей семьей. Сегодня настоящий восторг был, когда мы вышли на сцену и обнялись с другой командой. Понимаете, когда радость одной команды – это одно, а когда двух команд радость – это удвоенное ощущение счастья. И это незабываемо - когда за один день совершенно незнакомые люди становятся близкими, и ты способен испытать с ними такие эмоции, потому что испытать счастье – это на порядок выше, чем совместно разделить несчастье. Это очень важно, очень здорово!»

А вот учитель ИЗО, музыки и мировой художественной культуры в средней общеобразовательной школе № 90 с углубленным изучением предметов из г. Новосибирска Валентина Орбидан так описывает свои эмоции во время объявления результатов полуфинала: «Мы настолько устали, что в какой-то момент было даже ощущение опустошенности. А когда услышали свои имена, название своей школы – наше состояние было сложно описать одной эмоцией: удивление, в первый момент даже неверие, вдруг мы ослышались и, конечно, необыкновенная радость от того, что вся наша работа, наши усилия в эти три дня – все это было не зря!»

Руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев уточнил, что очные соревнования уже прошли в Санкт-Петербурге (СЗФО), Владивостоке (ДФО) и Томске (СФО), впереди еще 5 полуфиналов в Екатеринбурге (УФО), Грозном (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Уфе (ПФО) и Солнечногорске Московской области (ЦФО).

Первый в России профессиональный конкурс «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.