В московской квартире нашли повешенными двух братьев

В полицию с просьбой о помощи обратилась 49-летняя москвичка Галина С.* Женщина объяснила оперативникам, что уже продолжительное время не может дозвониться до своих престарелых родственников - двух 67-летних братьев-двойняшек. Дверь они не открывают, соседи их давно не видели. Оперативная группа направилась на улицу Осенняя в районе Крылатское. С помощью сотрудников МЧС дверь в квартиру к пропавшим пенсионерам была вскрыта. Оперативникам предстала страшная картина - в квартире были обнаружены подвешенными на веревках двое братьев-пенсионеров.

«При обследовании вскрытой квартиры были обнаружены мумифицированные трупы двух братьев 1953 года рождения. Тела были обнаружены подвешенными на веревках. Братья проживали совместно. По словам родственников, которые и забили тревогу - последний раз братья выходили на связь еще в январе. Предварительно, давность наступления смерти 3.5 месяцев», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку, расследуя случившееся. Оперативникам предстоит выяснить все детали происшествия и установить, что именно случилось с братьями-пенсионерами.