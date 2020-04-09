2020-04-09T12:36:23+03:00
Происшествия

В московской квартире нашли повешенными двух братьев

Братья-пенсионеры перестали выходить на связь, и родственники забили тревогу
Иван РУНЕВ
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Предварительно, давность наступления смерти 3.5 месяцевПредварительно, давность наступления смерти 3.5 месяцевФото: Иван МАКЕЕВ
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В полицию с просьбой о помощи обратилась 49-летняя москвичка Галина С.* Женщина объяснила оперативникам, что уже продолжительное время не может дозвониться до своих престарелых родственников - двух 67-летних братьев-двойняшек. Дверь они не открывают, соседи их давно не видели. Оперативная группа направилась на улицу Осенняя в районе Крылатское. С помощью сотрудников МЧС дверь в квартиру к пропавшим пенсионерам была вскрыта. Оперативникам предстала страшная картина - в квартире были обнаружены подвешенными на веревках двое братьев-пенсионеров.

«При обследовании вскрытой квартиры были обнаружены мумифицированные трупы двух братьев 1953 года рождения. Тела были обнаружены подвешенными на веревках. Братья проживали совместно. По словам родственников, которые и забили тревогу - последний раз братья выходили на связь еще в январе. Предварительно, давность наступления смерти 3.5 месяцев», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку, расследуя случившееся. Оперативникам предстоит выяснить все детали происшествия и установить, что именно случилось с братьями-пенсионерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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