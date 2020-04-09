Власти Москвы опровергли данные о выдаче QR-кодов

В Москве власти города опровергли сообщения о том, что в городе начали выдавать пропуска с QR-кодами сотрудникам СМИ мэрии и волонтерам (хотя официально система спецпропусков не действует). Это сообщение назвали ложным.

- Никаких пропусков для передвижения по городу не нужно, - сказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

В ведомстве объяснили, пропуска Департамент информационных технологий не выдает сотрудникам СМИ и волонтерам. А также добавили, что «в случае, если такие меры будут введены, их порядок будет закреплен отдельным нормативно-правовым актом».

Напомним, что поводом для опровержения стало сообщение BBC, в распоряжении СМИ оказалось несколько образцов пропусков с QR-кодами. Якобы их выдали сотрудникам столичного холдинга, в который входит несколько телеканалов, агентство новостей и радиостанции. Сообщалось, что журналисты получили еще в декабре-январе 2020 года специальные пресс-карты с QR-кодом на обратной стороне.

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