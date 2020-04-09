2020-04-09T13:33:57+03:00
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Покажи свое «Место силы»: Телеканал «Моя Планета» запускает фотоконкурс

8 апреля старт ежегодного конкурса для путешественников и фотографов «Моя Планета. Место силы». Лучшие снимки станут частью фотовыставки, которую увидит вся страна. Работы принимаются до 20 мая.
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Всем путешественникам и фотографам для участия в конкурсе необходимо прислать снимки тех мест, что вдохновляют их на открытия и новые свершенияВсем путешественникам и фотографам для участия в конкурсе необходимо прислать снимки тех мест, что вдохновляют их на открытия и новые свершенияФото: предоставлено организаторами
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В 2020 году тема фотоконкурса – место силы. Это точки на карте России, где закаляется дух, где рождается вдохновение, а космос становится ближе - они наполняют нас энергией и пробуждают веру в себя.

Всем путешественникам и фотографам для участия в конкурсе необходимо прислать снимки тех мест, что вдохновляют их на открытия и новые свершения – точки стихийные, природные, сакральные, связанные с историей или значимые для современных людей места, на которых фиксируется сильная энергетика. Это могут быть стихии - воздух, вода, земля, огонь; фото из растительного или животного мира.

«Для нас ежегодный фотоконкурс - очень важная часть общения со зрителями канала! Они становятся не только нашими единомышленниками, но и партнерами в общем деле изучения окружающего мира! Надеюсь, что участников в этом году будет ещё больше! Уверен, что сейчас, в непростые времена эпидемии, мы все остро нуждаемся в источнике новых сил, способных вернуть веру в себя, веру в победу добра над злом, для нашей аудитории может стать дополнительным жизненным стимулом. Приглашаю всех принять участие в нашем фотоконкурсе! Желаю всем бодрости духа, куража, вдохновения и скорейшего возвращения жизни в привычное русло!», - Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя Планета».

Для участия в конкурсе нужно прислать не более пяти фотографий. В сопроводительном письме подробно расскажите о себе, своих интересах, а главное, о своих снимках.

К участию принимаются горизонтальные и полноцветные фото в максимальном качестве.

Технические требования:

Размер фото при печати: 1500х1000мм

Размер фотографии: 1225х939мм

Файл должен быть оригинального размера с разрешением 300 точек на дюйм.

К каждому фото необходима информация:

Автор: имя, фамилия

Город: где была сделана фотография

Марка фотоаппарата или устройства, на которое было сделано фото

Название фото: должно быть ярким, запоминающимся

Описание: расскажите, что происходит в кадре, чем этот момент удивителен и важен для вас. Расскажите историю так, как рассказали бы друзьям, простыми словами и с деталями. (Упомяните, где происходит действие, если этого нет в названии)

Объем описания: 500 знаков с пробелами

Ссылка на скачивание фото оригинального размера.

Свои фото оправляйте по адресу: konkurs@moya-planeta.ru

Просим всех ответственно отнестись к текущей ситуации с коронавирусом и соблюдать условия самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Покажи свое «Место силы»: Телеканал «Моя Планета» запускает фотоконкурс
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